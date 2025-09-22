¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëEYE¡Ê¥Ý¥ó¥É±ß¡Ë¡á£µÆüÀþ¤äÅ¾´¹Àþ¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤«
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦¾å¾º¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤ËÄ¹¤¤±¢Àþ¤ÇÃÍ¤òÊø¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¼ÃÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿5ÆüÀþ¡¢Å¾´¹Àþ¤Ê¤É¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°ìÃÊ¤È²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢9·î9Æü¤Î°ÂÃÍ198.80¤¬ºÇ½é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤³¤òÈ´¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢8·î29Æü¤Î°ÂÃÍ197.95¡¢°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¤Î¾å¸Â¤Î197.93¡¢8·î20Æü¤Î°ÂÃÍ197.87¡¢±À¤Î²¼¸Â¤Î197.03¤Ê¤É¤ò»î¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¥µ¥Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡¦¡¦¡¦°ìÊý¡¢¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢200±ß¤ÎÀáÌÜ¡¢9·î18Æü¤Î¹âÃÍ201.27¡¢202±ß¤ÎÀáÌÜ¤Ê¤É¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
MINKABU PRESS
