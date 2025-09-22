【週刊FLASH 10月7日号】 9月22日発売 価格：550円

「週刊FLASH」9月22日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は「週刊FLASH 10月7日号」を9月22日に発売した。価格は550円。

表紙と巻頭カラーは、沢美沙樹さん。満面の笑顔からシリアスな表情まで、2人きりでいるかのような距離感のグラビアを披露している。

他にも、西村歩乃果さんが「同棲感」をテーマにしたグラビアを7ページに渡って披露。古畑奈和さんは2rd写真集から大胆カットを独占公開する。

さらに本誌初登場となるSKE48の相川暖花さんは笑顔溢れるグラビアに加え、インタビューにて初グラビアへの思いやSNSに対する思いを語った。また、「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」を受賞した、さかいゆりやさんは屈指の美貌と抜群のスタイルを5ページにわたり見せつけている。

水瀬陽菜乃さんが自身初のグラビアに挑戦。透け感のあるランジェリーを身にまとい、おっとりした癒し系の雰囲気に似つかないHカップのプロポーションを披露している。

【沢 美沙樹さん】

沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

FLASHデジタル写真集「渚の街まで」 沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

【西村歩乃果さん】

西村歩乃果(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

FLASH デジタル写真集「Continue Life」 西村歩乃果(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

【古畑奈和さん】

古畑奈和(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【相川暖花さん】

相川暖花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎フジシロタカノリ

【さかいゆりあさん】

さかいゆりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

FLASH デジタル写真集「Brand New Me!」 さかいゆりや(C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央

【水瀬陽菜乃さん】

水瀬陽菜乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑