¡Ö¼ºÎø¤ÎÄË¤ß¤Ï¿·¤·¤¤Îø¤ÇÌþ¤¹¤Î¤è¡ª¡×½ý¿´½÷»Ò¤ò¤Ê¤°¤µ¤á¤ë¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó·ÏÃË»Ò
2¿Í¤¤ê¤Îµï»Ä¤ê»Å»ö¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸ÃË»Ò¤Î°Õ³°¤ÊÈëÌ©¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¡¿»ä¤Î¿ä¤·ÃË»Ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê1¡Ë
¤æ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¾¯¤·¤À¤±´í¤¦¤²¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿ä¤·ÃË»Ò¡×¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¡Ä¡ª
ÉáÃÊ¤Ï¾¯¤·¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¯¤Æ¡¢±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÃË»Ò¤¿¤Á¡£¤Õ¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ëÈà¤é¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¿´¤¬¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸ÃË»Ò¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ê¡¼¥Þ¥óÃË»Ò¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤¤ª»Ð¤µ¤ó·ÏÃË»Ò¡Ä¡£¶»¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÄÏ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡Ä¡©
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¿¿Çò ¤Ð¤ËÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø»ä¤Î¿ä¤·ÃË»Ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¿¿Çò ¤Ð¤Ë¡¿¡Ø»ä¤Î¿ä¤·ÃË»Ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ù