¡ÚÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤òÃÎ¤ë¡ª¡Û ¾åÃÍ¡¦²¼ÃÍ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È(22Æü¸½ºß)
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤È¾åÃÍÄñ¹³¡¦²¼ÃÍ»Ù»ý¤È¤Ê¤ë¼çÍ×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÎÃÍ°ÌÃÖ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¾å¤Ë¤¢¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ë¤Û¤ÉÁê¾ì¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç²áÇ®¤Ø¤Î·Ù²ü¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËÃÍ°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤ë¤È³ä°Â´¶¤Ï¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤Ë¹µ¤¨¤ëÄñ¹³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ü¤ß¤¬Áý¤·¡¢¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÊ¿Æü16»þº¢¹¹¿·¡Ë¡£
49566.41¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(26½µ)
48144.52¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(13½µ)
46629.49¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü3¦Ò(25Æü)
46242.71¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(26½µ)
46207.44¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(13½µ)
45570.55¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü2¦Ò(25Æü)
45493.66¡¡¡¡¡úÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á22Æü½ªÃÍ
45050.61¡¡¡¡6Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
44768.12¡¡¡¡¿·ÃÍ»°ËÜÂ±¢Å¾ÃÍ
44652.75¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(ÆüÂ)
44511.60¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(25Æü)
44270.35¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(13½µ)
43843.96¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(ÆüÂ)
43452.66¡¡¡¡25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
42919.00¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:¡Ü1¦Ò(26½µ)
42851.64¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½Å¾´¹Àþ(½µÂ)
42393.72¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(25Æü)
42333.26¡¡¡¡13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
41510.59¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(ÆüÂ)
41334.77¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(25Æü)
41098.89¡¡¡¡75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
40449.14¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(ÆüÂ)
40396.17¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(13½µ)
40275.83¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(25Æü)
39595.30¡¡¡¡26½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38980.77¡¡¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ
38459.09¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(13½µ)
38322.75¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½´ð½àÀþ(½µÂ)
36791.45¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À²¼¸Â(½µÂ)
36624.81¡¡¡¡¶Ñ¹ÕÉ½±À¾å¸Â(½µÂ)
36522.00¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(13½µ)
36271.59¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-1¦Ò(26½µ)
32947.89¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-2¦Ò(26½µ)
29624.19¡¡¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー:-3¦Ò(26½µ)
¥¹¥È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹
ST.Fast(9Æü)¡¡¡¡82.04(Á°Æü84.47)
ST.Slow(9Æü)¡¡¡¡86.50(Á°Æü90.54)
ST.Fast(13½µ)¡¡ 93.95(Á°Æü91.51)
ST.Slow(13½µ)¡¡ 91.55(Á°Æü88.03)
¡Î2025Ç¯9·î22Æü¡Ï
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹