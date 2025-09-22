「ABEMA」は19日、格闘チャンネル公式YouTubeを更新。RIZINの榊原信行CEOと28日に名古屋・IGアリーナにて開催される『RIZIN.51』のメインマッチでRIZINライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザに挑戦する堀江圭功が出演した『バラ散歩』を公開した。



■「今回は“チャンス”としか思っていない」

RIZINの榊原CEOが毎回登場し、選手ゆかりの地を一緒に散歩しながら、素顔や新たな一面を発見する番組『バラ散歩』の第2弾に堀江がゲスト出演。堀江のゆかりの地である溝の口と三軒茶屋を舞台に、散策を通して堀江の知られざる一面や人柄に迫った。18歳でMMAファイターを志して上京し、19歳から約4年間を溝の口で過ごしたという堀江。今回の『バラ散歩』では、榊原CEOとともに当時のアルバイト先や常連だった居酒屋など思い出の地をめぐりつつ、下積み時代の苦労を赤裸々に語った。また、自ら“ナンパロード”と命名した通りで、まさかのナンパ企画に挑戦。果たしてその結果は…？

さらに同番組では28日に控えたサトシとのタイトル戦にも言及。絶対王者サトシとの対戦に向けては「本当に勝つつもりなので。ここでは言えないですが穴はあると思っています」と自信を語り、「来年の夏にはサトシ選手と戦うことになるだろうと思っていたので、今回は“チャンス”としか思っていない。UFCに行ったときは不安もあったし、技術も足りなかった。でも今は11年間やってきて、心身ともに今が一番強い」と覚悟の程を述べた。

また、堀江は大会を盛り上げるメインイベンターとして言いたいことがるとし、「ファイタマネーを上げてください」と榊原CEOに直談判。榊原CEOは思わず大笑いしながら「モチベーションが上がるように、前向きに考えます」と応じる場面も見られた。

『RIZIN.51』は「ABEMA PPV」にて全試合生配信される。