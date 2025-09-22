『その着せ替え人形は恋をする』Season 1＆Season 2がABEMAで初全話無料一挙放送決定
テレビアニメ『その着せ替え人形は恋をする』Season 2最終話の放送を記念し、Season 1からSeason 2までの全話が、23日、24日にABEMAで初めて無料一挙放送される。
【場面カット】きゅん…！新菜のとなりで頬染める海夢
本作は、2018年より今年3月まで『ヤングガンガン』（スクウェア・エニックス）にて連載された福田晋一氏による同名漫画が原作で、雛人形の顔を作る「頭師(かしらし)」を目指す男子高校生・五条新菜（わかな）と、クラスの人気者で読者モデルも務める美人ギャル・喜多川海夢（まりん）が、コスプレを通して交流を深めていく物語が描かれる。
22年1月にテレビアニメSeason 1が放送されると、決して交わるはずのなかった2人のじれったくも甘酸っぱい様子やコスプレのリアルを追い求めた物語が話題を呼び、24年には実写ドラマ化。ことし7月からはテレビアニメSeason 2の放送もスタートし、海夢と新菜の新たな物語に大きな注目が集まっている。
ABEMAでは、Season 2最終話の放送直後に、Season 1からSeason 2まで全話を初めて無料一挙放送。23日午前5時30分からと深夜3時30分よりSeason 1が、23日午前11時30分、午後5時30分、24日午前9時30分よりSeason 2が全話無料一挙放送される。また放送後1週間、全話無料で楽しめる。
なお、Season 2最終話は、23日正午よりABEMAにて1週間の無料配信が開始。同日午後11時30分からは「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送も実施される。
