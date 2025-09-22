Aぇ! group正門良規、「anan」初ソロ表紙！ ずぶ濡れシャワーでハードボイルドな魅力を激写
Aぇ! groupの正門良規が、10月1日発売の「anan」2465号で初のソロ表紙を飾る。“アウトローな夜”“本能くすぐる優しい朝”“真昼の刹那”と3つの時間テーマを立て、武骨な精悍（せいかん）さ、そして真摯な優しさを持ち合わせる正門の骨太な魅力に迫る。
【写真】Aぇ！ group正門良規、シェイクスピア喜劇の最高作に挑む！ 『十二夜』10月〜上演決定
10月17日より開幕する主演舞台『十二夜』を控えるAぇ! groupの正門良規の待ソロ初表紙では、同号の「骨トレ」特集に合わせ、真摯にカラダ調整し、撮影に挑んだ無類の精悍さと色気あふれるグラビアを見せる。武士のような気骨を秘めた男っぽさの中に、現代的な美しさも持ち合わせる正門の魅力を激写した。
今回は、“アウトローな夜”“本能くすぐる優しい朝”“真昼の刹那”と、朝昼夜、ハードボイルド映画のような危険な薫りがする3つの瞬間を届ける。
まず初めに撮影したテーマは、“アウトローな夜”。クールなスーツに、コートスタイルでホテルの部屋へ。気だるげにソファに倒れ込み、フルーツにかぶりつきながらグラスを傾ける…。ひりつくような危険な色気あふれるワンシーンを切り取った。
2つ目のテーマは、優しい朝。潜り込んだベッドからごそごそと起き出して、寝ぼけながらの歯ブラシ。Tシャツを照れながら着替えたり…。素の姿が垣間見える朝のシーンだからこその、ぽやぽやした優しい笑顔と誠実さが伝わる自然体な姿が映し出される。寝グセでボサッとした表情と、着替える際にのぞく腹筋のたくましさのギャップも。
クライマックスシーンは、衝動のままに、びしょ濡れのシャワーから風呂場で倒れ込む―真昼の刹那。演技派の正門だからこその、見ている者をヒリヒリさせる、切なくやるせない表情が、読者の感情を揺さぶる。全シチュエーション、全場面、どこを見ても精悍で男っぽい色気と誠実さが伝わる艶グラビアの世界が繰り広げられる。
3つのドラマを撮りきった後、初表紙の感想を聞かれた正門は「これぞanan！な撮影でしたね。いろいろ攻めた場面が多いので見てほしい、楽しかったです」とコメント。「『Tarzan』とはまた違う、ananとしての魅せるカラダの撮影ということで、自分なりに体脂肪と筋肉のバランスも考えて、カラダを調整してきましたので、ボディラインの違いも、ぜひ見ていただきたいです」と、ボディコントロールへの意識も語った。
インタビューでは、常々“年に1回は、舞台に挑戦したい”という正門の1年ぶりの主演舞台『十二夜』に関するお話をたっぷりと聞いた。今回初めてシェイクスピア作品の舞台に立つ中で、まさかの女性役にチャレンジする意気込みや、カラダづくりについても語っている。そして、デビュー2年目イヤーの今、“欲が原動力になっている”という正門。Aぇ！ groupが目指すべき世界のお話のほか、メンバーそれぞれへの想いも明かした。
なお、同号では「骨トレでカラダ調整」特集をおくる。
姿勢やボディラインにまつわるお悩みを解決するために、アプローチすべきは「骨」。現代の生活習慣の影響で、あるべき姿から徐々に変貌してきている骨のズレを正せば、ヘルシー＆ビューティなカラダが手に入る。
そこで、骨盤、股関節、足首の距骨という3つの骨に着目、今日から始められる簡単エクササイズやケア法をレクチャー。さらに、スマホ首・巻き肩・猫背など上半身の姿勢の悩みを解決するTO DOや、骨を育てる優秀食材「サバ缶」を使った簡単レシピも紹介。不定期連載「‐Team“S”pecial‐NOSUKEさんが教えるダンエク＆ダンスト」でも、骨に効くエクササイズを伝授する。
さらに「ジュニア骨格王」として作間龍斗（ACEes）、岩崎大昇（KEY TO LIT）、矢花黎（B＆ZAI）が、連載「Aぇ! 男たち」には草間リチャード敬太が登場。話題作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の特集も届ける。
「anan」2465号は、マガジンハウスより10月1日発売。特別定価800円（税込）。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記
【写真】Aぇ！ group正門良規、シェイクスピア喜劇の最高作に挑む！ 『十二夜』10月〜上演決定
10月17日より開幕する主演舞台『十二夜』を控えるAぇ! groupの正門良規の待ソロ初表紙では、同号の「骨トレ」特集に合わせ、真摯にカラダ調整し、撮影に挑んだ無類の精悍さと色気あふれるグラビアを見せる。武士のような気骨を秘めた男っぽさの中に、現代的な美しさも持ち合わせる正門の魅力を激写した。
まず初めに撮影したテーマは、“アウトローな夜”。クールなスーツに、コートスタイルでホテルの部屋へ。気だるげにソファに倒れ込み、フルーツにかぶりつきながらグラスを傾ける…。ひりつくような危険な色気あふれるワンシーンを切り取った。
2つ目のテーマは、優しい朝。潜り込んだベッドからごそごそと起き出して、寝ぼけながらの歯ブラシ。Tシャツを照れながら着替えたり…。素の姿が垣間見える朝のシーンだからこその、ぽやぽやした優しい笑顔と誠実さが伝わる自然体な姿が映し出される。寝グセでボサッとした表情と、着替える際にのぞく腹筋のたくましさのギャップも。
クライマックスシーンは、衝動のままに、びしょ濡れのシャワーから風呂場で倒れ込む―真昼の刹那。演技派の正門だからこその、見ている者をヒリヒリさせる、切なくやるせない表情が、読者の感情を揺さぶる。全シチュエーション、全場面、どこを見ても精悍で男っぽい色気と誠実さが伝わる艶グラビアの世界が繰り広げられる。
3つのドラマを撮りきった後、初表紙の感想を聞かれた正門は「これぞanan！な撮影でしたね。いろいろ攻めた場面が多いので見てほしい、楽しかったです」とコメント。「『Tarzan』とはまた違う、ananとしての魅せるカラダの撮影ということで、自分なりに体脂肪と筋肉のバランスも考えて、カラダを調整してきましたので、ボディラインの違いも、ぜひ見ていただきたいです」と、ボディコントロールへの意識も語った。
インタビューでは、常々“年に1回は、舞台に挑戦したい”という正門の1年ぶりの主演舞台『十二夜』に関するお話をたっぷりと聞いた。今回初めてシェイクスピア作品の舞台に立つ中で、まさかの女性役にチャレンジする意気込みや、カラダづくりについても語っている。そして、デビュー2年目イヤーの今、“欲が原動力になっている”という正門。Aぇ！ groupが目指すべき世界のお話のほか、メンバーそれぞれへの想いも明かした。
なお、同号では「骨トレでカラダ調整」特集をおくる。
姿勢やボディラインにまつわるお悩みを解決するために、アプローチすべきは「骨」。現代の生活習慣の影響で、あるべき姿から徐々に変貌してきている骨のズレを正せば、ヘルシー＆ビューティなカラダが手に入る。
そこで、骨盤、股関節、足首の距骨という3つの骨に着目、今日から始められる簡単エクササイズやケア法をレクチャー。さらに、スマホ首・巻き肩・猫背など上半身の姿勢の悩みを解決するTO DOや、骨を育てる優秀食材「サバ缶」を使った簡単レシピも紹介。不定期連載「‐Team“S”pecial‐NOSUKEさんが教えるダンエク＆ダンスト」でも、骨に効くエクササイズを伝授する。
さらに「ジュニア骨格王」として作間龍斗（ACEes）、岩崎大昇（KEY TO LIT）、矢花黎（B＆ZAI）が、連載「Aぇ! 男たち」には草間リチャード敬太が登場。話題作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の特集も届ける。
「anan」2465号は、マガジンハウスより10月1日発売。特別定価800円（税込）。
※岩崎大昇の「崎」は「たつさき」が正式表記