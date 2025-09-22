Travis Japan七五三掛龍也、「ESSE」美容特集に初登場！ “全身美肌”の秘密を解剖
10月2日発売の「ESSE」（扶桑社）11月号の美容特集「ESSE BEAUTY BOOK」にTravis Japanの七五三掛龍也が初登場。ボディケア、インナーケア、メンタルといった“全身美肌”の美容ルーティンを公開する。
【写真】今現在も美しくかっこいい “しめちゃん”七五三掛龍也の撮り下ろしフォト
“全身美肌”な美容男子の七五三掛。透明感のある発光肌、しなやかでありながらたくましくもある腕など、ナチュラルキレイな彼の写真とともに、食事法からエクササイズまで、セルフケアの方法を公開。撮影では、“フラフープ”を回したり、ストレッチをしたり、夜食の定番・うどんを食べるシーンなど、プライベート感満載のカットが並ぶ。
ダンススキルの高さで知られるTravis Japanのメンバーでもある七五三掛が目指すのは、ダンスを踊るための“しなやかさ”と自身のテンションが上がる“引き締まった筋肉”を備えた体。「食事はお肉を中心にタンパク質をしっかりとり、野菜のサラダやフルーツでビタミンも摂取。脂質をとりすぎないようにしています。我慢するばかりなのもイヤなので、大好きなお菓子を思いっきり食べる『チートデイ』もつくってますね」と明かす。
メンタルを穏やかに整える秘けつは、「イヤなものは極力取り入れず、好きなもので自分を満たす」ことを意識。朝は好きな音楽で1日を始めて、寝る前も音楽でリラックスしているとのこと。
「ESSE」11月号は、扶桑社より10月2日発売。特別定価は740円（税込）。
