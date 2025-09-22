ＳＫＹ‐ＨＩがプロデュースする新５人組ボーイズグループ「ＳＴＡＲＧＬＯＷ」が２２日、都内でプレデビュー記者会見を開催した。

ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＭＡＺＺＥＬらが所属する「ＢＭＳＧ」が手がける３組目のボーイズグループとしてオーディション番組「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＰＩＥＣＥ」から誕生した５人組。グループ名は「輝く星」を意味しており、ＲＵＩは「幼稚園の時から星が好きで夜空見上げたりしていた。星に運命を感じながら生きてたのでうれしいです」と喜んだ。

この日をもってリリースされたプレデビュー曲「Ｍｏｏｎｃｈａｓｅｒ」についてＡＤＡＭは「イントロからワクワクするような夢に向かう子供たちにぴったりな曲です」と説明。ＲＵＩは「こんな格好良い曲をやる驚きとワクワク感がありあす」とうなずいた。

平均年齢１８・６歳の５人の魅力ついてＳＫＹ‐ＨＩは「とてつもなく格好良いです。言語化しがたいオーラやカリスマ性に至るまでＢＭＳＧの理想像を体現してくれているのがＳＴＡＲＧＬＯＷだと思います」とアピール。「きっと世界に誇る日本の宝になると思います」と自信を見せた。

本格的な活動に向けてＧＯＩＣＨＩは「ここからこの５人でやってやるぞという強い気持ち。期待してください」と意気込みを吐露。ＫＡＮＯＮは「浮かれず練習できることは練習して楽しいと思ってもらえるアーティストになれるよう頑張ります」とし、ＲＵＩは「いつかはドームとか海外でライブができたらなと思うのでそこが目標です」と高みを見据えていた。