◆米女子プロゴルフツアー アーカンソー選手権 最終日（２１日、米アーカンソー州ピナクルＣＣ＝６４３８ヤード、パー７１）

大会は２１日、悪天候のため中止が決まった。同日は２０日にサスペンデッドとなった第２ラウンドの残りが再開される予定だったが、コースコンディション不良に加えて今後の天候回復が見込めないため打ち切りとなった。

第１ラウンドで８アンダー６３をマークし首位発進していた勝みなみ（明治安田）が中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「夜すごい雷で、初めて雷の音で目が覚めた」と表情豊かに語り、「ちょっと難しい状況なのかなとは思った」と振り返った。

「コースの方とかＬＰＧＡの方も一生懸命考えながら会議して出した結果だと思うので、そこは受け止めたいなという気持ち。悔しい気持ちもあるけど、初日の８アンダーは自分のなかで自信になったので、切り替えてまた、ハワイで上位争いできるように頑張りたい」とした。

大会は非公式となり、ツアー成績には反映されない。選手に賞金は付与され、勝は１８万３０９５ドル（約２７１１万円）を得た。１週間のオープンウィークを挟み、次戦のロッテ選手権（１０月１〜４日、ハワイ州ホアカレイＣＣ）に向かう。