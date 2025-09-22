知る人ぞ知る荒木町の隠れ家バー　烏龍茶とラムの交互飲みが生む大人のマリアージュとは

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・荒木町のカフェ 『お酒とお茶のBAR まつばやし』です。

日本茶とお酒のマリアージュに酔いしれる

荒木町の住宅地に佇む、隠れ家のようなバー。洋酒だけでなく、店主の松林さんが厳選するお茶も味わえる。「まずはストレートで楽しんで」と急須で丁寧に淹れてもらったのは鹿児島・霧島の烏龍茶。華やかな香りにアッと驚く。そこに一杯のラムが差し出された。お茶とお酒で「割る」ではなく、「交互に飲む」のがおすすめだという。

紅茶べにふうき1300円・ウイスキー（アードベッグコリーヴレッカン）1700円 甘やかな和紅茶をスモーキーなウィスキーと合わせると、ぐっと香りが柔らかくなる。「70年代のボウモアのように華やかなイメージ」

ラムのスパイシーな香りと甘みを感じながら烏龍茶を口に含むと、花らしさが増幅し、新たな香りが生まれる。これは、大発見。国産の紅茶や煎茶もあるので、ぜひ様々なお酒と組み合わせたい。

実は、佐賀・嬉野の茶農家に生まれ育ったという店主。大のお酒好きが高じてオーセンティックバーで修業後、2022年に開店した。お茶屋を継いだ兄の姿に背中を押され、店でもお茶を淹れることに。お酒とのマリアージュはたまたま台所で発見したそう。「手元の杯に残っていたのを飲んだら相性抜群で」といたずらっぽく笑う。遊び心あるお茶の時間を、ぜひここで。

ヴィンテージものや希少なボトラーズが並ぶ

［店名］お酒とお茶のBAR まつばやし

［住所］東京都新宿区荒木町12-8 SeasonsResidence四谷三丁目S1号

［電話］03-4400-5842

［営業時間］15時〜24時（土は〜22時）

［休日］日・祝、不定休あり

［交通］地下鉄丸ノ内線四谷三丁目駅4番出口から徒歩5分、地下鉄新宿線曙橋駅A4出口から徒歩7分

※画像ギャラリーでは、ジャスミンのように香る烏龍茶の画像がご覧いただけます。

撮影／松田麻樹、取材／芦谷日菜乃

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

