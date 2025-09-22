³°½Ð»þ¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¡ªe-BANPRESTO¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È ±«Ìë ±í¡×
¡Øe-BANPRESTO(¥¤¡¼¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È)¡Ù¤Ï¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È ±«Ìë ±í¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò2025Ç¯9·î21Æü(Æü)20»þ¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
e-BANPRESTO¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È ±«Ìë ±í¡×
¡¦²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§4,950±ß(ÀÇ¹þ)(Á÷ÎÁ¡¦¼ê¿ôÎÁÊÌÅÓ)
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§8ºÍ°Ê¾å
¡¦¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡ÄÌó11cm¡¢¥Ý¡¼¥Á¡ÄÌó14cm¡ß10cm¡ß5cm
¡¦À¸»º¥¨¥ê¥¢¡§Ãæ¹ñ
¡¦ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¸ÂÄê
¡¦ÈÎÇäÍ½Ìó¡¡¡§2025Ç¯9·î21Æü(Æü)20»þ³«»Ï
¡¦¾¦ÉÊ¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯5·î¤ªÆÏ¤±Í½Äê
¡¦È¯Çä¸µ¡¡¡¡¡§BANDAI SPIRITS
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¦PCÍÑ¥²¡¼¥à¥¢¥×¥ê¡Ø³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼(³Ø¥Þ¥¹)¡Ù¤«¤é¡¢½éÀ±³Ø±àÀ¸ÅÌ²ñÉû²ñÄ¹¡Ö±«Ìë ±í¡×¤Î¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¤¬¥Ý¡¼¥Á¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¿·ÅÐ¾ì¡ª
¤¤¤Ä¤â¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤â¡¢¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
³°½Ð»þ¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¤Ç¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡õ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È ±«Ìë ±í(¥¤¥á¡¼¥¸)
¢£¡Ø¤Á¤Ó¤°¤ë¤ß¡Ù¤È¤Ï
¡Ö¤Á¡×¤Ó¤Ã¤È¥Õ¥©¥ë¥à¤¬°¦¤¯¤ë¤·¤¤¡ª¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÆ·¤Ë¡Ö¤Ó¡×¤Ó¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¦¡ª¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢¨¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÌ¿§¤Ê¤É¤Î³°´Ñ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ÇÂ¿¾¯¤Î¥Ð¥é¥Ä¥¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤äÈ¯Á÷Æü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÃíÊ¸¤Î¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹»þÅÀ¤Ç¡¢ÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
