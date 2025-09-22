¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢¡È·î´ÖËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¡É»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÀÕÇ¤´¶¤È°ÂÄê´¶¤ò¾Î»¿
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¶Ã°ÛÅª¤Ê9·î¤Î·î´ÖËÉ¸æÎ¨¤òµÏ¿¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È°ÂÄê´¶¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£9·î¤Î·î´ÖËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤È¶Ã°Û¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë»þ¤ÏÉ¬¤º¹¥Åê¤·¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÀÕÇ¤´¶¤È°ÂÄê´¶¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡£
µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÈà¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï·çÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Îµå¼ï¤¬Æ±¤¸Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤²¤é¤ì¤ë¡£Èà¤¬Åê¤²¤ëµå¤Ï¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¡¦¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¡¦¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡¦¥«¡¼¥ÖÁ´ÉôÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤À¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÂÇ¼Ô¤¬¶õ¿¶¤ê¤¹¤ë¡×¤È¡¢»°¿¶ÎÌ»º¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î7Æü¤Î¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¡¢»³ËÜÁª¼ê¤Ï9²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î²÷Åê¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¸å¤Ë4¼ºÅÀ¤òµÊ¤·µÕÅ¾Éé¤±¡£¤³¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤·¤¿ºÇ¤â¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê»î¹ç¡£¤¢¤ó¤Ê»î¹ç¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥ê¡¼¥É¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»î¹ç½ªÈ×¤ËµÕÅ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¡×¤È¡¢9·î°Ê¹ß¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óºÆ¹½ÃÛ¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
