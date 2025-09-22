¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤Î¡È°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÉÈäÏª
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤Î¡È°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÄ¾ÀÜÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¡¼¥Ö¥ì¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢æÆÊ¿¤ËFacetime¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ö¡¼¥Ö¥ì¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢æÆÊ¿¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆâ³°¤ÇÃÛ¤«¤ì¤ë¿®Íê´Ø·¸¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¡£
