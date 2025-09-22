¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¡É¤Ë¸ÀµÚ
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¡È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬13Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò·èÄê¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¼«Âð¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¤Þ¤º¤Ï9·î17Æü¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¡¢5²ó¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤ÎÅêµå¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õµé¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£¤¿¤À¤·¡¢6²ó°Ê¹ß¤ÎÂ³Åê¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖæÆÊ¿¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë»þ¤ÏËè²ó¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤ò¸·¤·¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ï¼¡¤Î²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬·×²è¤òµÞ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏæÆÊ¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÁª¼êÁÐÊý¤òÂº½Å¤·¤¿È½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼µ¯ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢ËÜ¿Í¤È¤ÎÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö³Î¤«¤ËæÆÊ¿¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¸À¤¦¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÂ÷¤·¤¿¤¤¡£æÆÊ¿¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÏÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÀº¿ÀÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¸þ¤¡£Èà¤ÏÁê¼ê¤òÂÇ¤ÁÉé¤«¤½¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤Àº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â®µå¤ÈÊÑ²½µå¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»°¿¶¤â¼è¤ì¤ë¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê»Íµå¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤â¶²¤ì¤Ê¤¤¡£¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
