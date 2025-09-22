Æ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¤Ç¾®4Â©»Ò¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤òÈ¯¸«¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï3Ëü²ó!?¡¿¤¦¤Á¤Î»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ª£
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ªÂ©»Ò¤òÆ°²è¤Ç»¯¤¹¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¡ÊÊË³¤¼«Í³¡§Ì¡²è¡¢¥ê¥¢¥³¥ß¡§¸¶ºî/KADOKAWA¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¥±¥¤¥³¤ÎÂ©»Ò¡¦¥æ¥¥È¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¡£¾®³ØÀ¸¤Ê¤¬¤éÍ§Ã£¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Á¤¿¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Î¾¿Æ¤ÏÁêÃÌ¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«·è¤Þ¤ê»ö¤òºî¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Ë¤â·ÈÂÓ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î¿Æ¡¦¤Á¤¢¤¤Ï·è¤Þ¤ê»ö¤Ê¤É¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËÂ©»Ò¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆºÆÀ¸¿ô¤ò²Ô¤°Æü¡¹¡£²æËý¤Î¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¿Æ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤Á¤¢¤¤Î¸µ¤ØÄ¾ÃÌÈ½¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤Á¤¢¤¤Ï¿È¾¡¼ê¤ÊÍýÍ³¤ÇÆ°²è¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤òµñ¤à¡Ä¡£¥â¥é¥ë¤â¾ï¼±¤â·çÇ¡¤·¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éÂ©»Ò¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«!? »Ò¤É¤â¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤«¤éµß¤¦¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÊì¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤òÇÛ¿®¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ªÂ©»Ò¤òÆ°²è¤Ç»¯¤¹¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
