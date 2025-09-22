女優のリース・ウィザースプーンは、映画『ゴーン・ガール』の主役は全く向いていないとデヴィッド・フィンチャー監督から言われたそうだ。２０１４年公開の同サイコスリラー作の主人公エイミー・ダン役については、原作小説を書いたジリアン・フリンがリースの起用を求めたものの、フィンチャー監督はロザムンド・パイクを選んでいた。



【写真】ヒロインを務めたロザムンド・パイク

当時をリースはポッドキャスト『ラス・クルトゥリスタス』で「デヴィッドが私を呼び出して、これは彼のせいじゃないけど、『君はこの役には全く向いていない。起用はしない』って言ったの」と明かし、「私は作家のジリアン・フリンと何度も話し合って、彼女からは『いや、本当にあなたに演じてほしい』と言われていた。でも彼は『君は違う』って」と続けた。



リースの会社が製作を担当した同作だが、この件はリースにとって「自尊心のチェック」を迫られた瞬間だったという。「まず第一に、それは私にとってエゴに関するチェックだった」「『いや、君が全てに合うわけじゃないんだ』という感じでね。そして彼は正しかった。完全に」



同作でのフィンチャー監督の手腕をリースは「フィンチャーは完璧な仕事をした。ロザムンド・パイクは悪魔的だし、（夫役の）ベン・アフレックはまるでその対極にいる田舎者みたい」と称賛した。



またプロデューサーとして「必要な時には一歩引くことの重要性」をフィンチャー監督から教わったことに感謝していると続けた。



同作は大ヒットを記録、ロザムンドはアカデミー主演女優賞、英国アカデミー賞主演女優賞、批評家協会映画賞主演女優賞、ゴールデングローブ賞映画部門ドラマ主演女優賞、全米映画俳優組合賞主演女優賞など、数多くのノミネートを獲得した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）