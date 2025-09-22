BMSGの新ボーイズグループ「STARGLOW」プレデビュー会見をプラネタリウムで開催 SKY-HI「みんななら月まで届きそう」
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」のオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」から誕生した新グループ「STARGLOW（スターグロウ）」のプレデビュー記者会見が22日、東京・コニカミノルタプラネタリアTOKYOで行われた。
【ソロカット】初々しい！ブラック衣装で微笑むRUIら
『THE LAST PIECE』は、BE:FIRST、MAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成を目的としたプロジェクト。6月27日からTBS『THE TIME,』（月〜金 前5:20〜前8:00）内で専用コーナーが始まり、同日からBMSG公式YouTubeチャンネルで本編（毎週金曜 後8:00 ※一部例外あり）が配信スタート。練習生30人の挑戦を追った映像は累計7000万回再生を突破し、同時接続数も12万を超えるなど大きな反響を集めてきた。
グループ名「STARGLOW」には、「手が届きそうにない星を追いかける存在から、やがて自らも星のように輝き、次に夢を追う人を照らす側になってほしい」という願いが込められている。この日の会見はその名にかけ、プラネタリウムで開催。22日に配信リリースされたプレデビュー曲「Moonchaser」にあわせ、幼少期の写真やオーディションでの印象的なシーンが星空に投影され、幻想的な演出で会場を包み込んだ。
登壇したメンバーはそれぞれ、グループ名や結成への想いを語った。ADAMは「予想していたよりもシンプルな名前で鳥肌が立った。絶対にここに入りたいと思った」と振り返り、「最高のメンバー。5人だからできることがある」と強調。RUIは「幼稚園の頃から星が好きで運命を感じた。すごく自分に刺さっている名前でうれしい」と笑顔を見せ、「5人組だといいなと理想を抱いていたので実現してうれしい」とも語った。
TAIKIは「名前がついたことで活動していく自覚が持てた」と話し、「5人っていうことで常に見られている。グループの一員として全てを真剣に挑みたい」と決意を新たに。KANONは「スター性がほしいと思っていたので、グループ名を聞いてうれしかった」と打ち明け、「グループでデビューするなら5人がよかった。安心感のあるメンバーでうれしい」と笑みを浮かべた。GOICHIは「シンプルにお気に入りすぎています。星の五角形のようにスタイルをとがらせたい」と話し、「5人で並んだときのしっくり感がある。どんどんかっこよくなっていきたい」と意気込んだ。
オーディションの審査曲で、プレデビュー曲にもなった「Moonchaser」についてADAMは「イントロからワクワクする曲で、一生聴いてます」と語り、TAIKIとRUIも「一生聴いてます」とADAMに“乗っかり”。GOICHIは「大きな夢を抱いている自分たちに合っている」と表現し、KANONも「タイトルからコンセプトがはっきりわかる。超かっこいいコンセプトで始まれるのがわくわくする」と声を弾ませた。
SKY-HIは「王道で、めちゃくちゃかっこいいとすぐにわかる名前にしたかった」と語り、「音楽のなかで生きてきた力を持っているのがSTARGLOW。みんななら月までいけそう」と期待を寄せた。さらに「最終審査までは育成に全振りしていたので、人数や誰を選ぶか最後まで悩んだ。勇気を出して5人に決めた」と舞台裏も明かし、「この人たち、本当に音楽が好きなんだっていう濁りのなさを出してほしい」と未来へのエールを送った。
最後にメンバーは一人ずつ、これからに向けて力強い言葉を残した。ADAMは「ここから努力を重ねたい。デビューまでの期間は一生に一度しかないので、悔いなくやり切りたい」と決意を表明。TAIKIは「できる限りのことをしたい。この期間も一生戻らないから、完璧に仕上げられるように準備したい」と真剣な眼差しを見せた。
RUIは「ここからが本当のスタート。努力して個性をもっと強めて、もっと大きな存在になってみなさんの前に立ちたい」と意欲を語り、GOICHIは「ここからこの5人でやってやるぞという気持ちでいっぱい」と気合を込めた。KANONも「決して浮かれずに練習を重ねたい」と誓い、5人それぞれの言葉で会見を締めくくった。
