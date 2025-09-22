台湾の日本市場向け観光アンバサダーに妻夫木聡が2年連続で就任！台湾観光庁

台湾観光庁では、2025〜2026年の台湾観光アンバサダーに日本の俳優・妻夫木聡さんを継続して起用することを決定！

台湾観光庁では、2025〜2026年の台湾観光アンバサダーに日本の俳優・妻夫木聡さんを継続して起用することを決定しました。

昨年からの就任に続く起用で、今後も日本市場に向けて多彩な台湾の魅力を幅広く発信していきます。

妻夫木さんはCM撮影の体験について「台湾では初めて訪れても、何度訪れても新しい発見がある」と語り、特にお気に入りとして台湾スイーツの「かき氷」を紹介。

2024年の初年度にアンバサダーを務めた際には、大きな話題を呼び若年層のみならず40代以上の好感度も高まり、日本からの訪台旅行者数は前年比42％増の131.9万人を記録するなど、大きな成果を挙げました。

台湾観光庁はこうした実績を踏まえ、2025年も妻夫木さんの起用を継続。

今回の訪台では、「台湾への偏愛」をテーマに、台南や高雄を訪れ、芸術文化や地域信仰、伝統市場など南台湾ならではの魅力を体験しました。

妻夫木さんは「何度訪れても、新たな発見や多様な出会いがある」とコメント。

その体験は、訪台旅行者に「台湾へのさまざまな偏愛」を喚起し、単なる旅行にとどまらず、心を動かす交流の場にもなっています。

新しいプロモーション映像は2025年10月中旬に公開予定で、台湾観光庁はオンラインとオフラインを組み合わせた多角的な展開を進めていきます。

首都圏や関西圏での消費者向けイベント、SNSとの連携などを通じ、幅広い層への訴求を目指していきます。

さらに、妻夫木さんは9月25日から28日に愛知県国際展示場(Aichi Sky Expo)にて開催の「ツーリズムEXPOジャパン2025」に出展する台湾パビリオンにおいて同プロモーションの発表会を行う予定で、現在準備をすすめています。

