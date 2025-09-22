BMSG新グループ「STARGLOW」、写真撮影で“だんだん低くなる”珍事 プラネタリウムでお披露目会見【メンバープロフィール掲載】
ラッパー／ソングライターのSKY-HI（日高光啓）がCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」のオーディション番組『THE LAST PIECE』から誕生した5人組グループ「STARGLOW」（スターグロウ）が22日、都内のプラネタリウムで『BMSG 3rd BOYS GROUP プレデビュー記者会見』を実施。会見後に行われた写真撮影で“珍事”が起こった。
【写真】さらに低く…低姿勢でやる気満々ポーズを決めるSTARGLOW
メンバーに選ばれたのは、BMSG初のダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」を輩出したオーディション『THE FIRST』に参加していたBMSGトレーニーのRUI（18）、TAIKI（18）、同事務所の2組目のダンス＆ボーカルグループ「MAZZEL」を輩出したオーディション『MISSION×2』に参加していたBMSGトレーニーのKANON（19）と、BMSG
トレーニーのGOICHI（18）、一般公募によるオーディションを勝ち抜いたADAM（20）の平均年齢18.6歳の5人。
BMSGにとっては、2021年11月にデビューした「BE:FIRST」（ビーファースト）、23年5月にデビューした「MAZZEL」に続く、3組目のボーイズグループとなる。きょう22日にプレデビュー曲「Moonchaser」をリリースした。
お披露目会見は、“異例”ともいえるプラネタリウムで開催した。RUIは「すごくすてきだなって思って。STARGLOWというグループ名でプラネタリウムでは、記者会見をすることが人生であると思わないので、ありがたいなと思います」とにっこり。今後の活動について「浮かれず、謙虚さを忘れず、でも、音楽面では尖っていってそこのバランスがいいグループに。いつかはドームや海外でライブができたらと思います」と力を込めた。
終始、緊張気味のメンバーだったが、会見後の写真撮影では笑いが漏れる場面も。「ガッツポーズをお願いします！」と指示があると、RUIを先頭に弾け始めた。カメラ越しに気合をアピールしようと、どんどん前のめりになるメンバーたち。最後には膝をつくほどまでに低い姿勢となり、場を和ませた。
グループ名「STARGLOW」には「手が届きそうにない星を追いかけて、いつしかその星を追いかけるだけではなく、その星と同じくらいの輝きを発光ができる人に。遠い星を追いかけてきたあなたたちが、夢を追いかける次の人を照らす側に。星のような光を自分から発光していく側になってほしい、星のような輝きを持ったグループになってほしい」という意味が込められている。
【「STARGLOW」メンバープロフィール】
■ADAM
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP
■GOICHI
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENTP
■KANON
生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
趣味：音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り
特技：ドラム、サックス、野球選手モノマネ
MBTI：ENFP
■RUI
生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
趣味：地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。
特技：走ること、音楽
MBTI：ENFJ
■TAIKI
生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
趣味：音楽を聴くこと、ドラマを見ること
特技：肩甲骨を回せます
MBTI：ESFP
