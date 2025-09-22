SKY-HIが明かすBMSG新ボーイズグループ「STARGLOW」誕生秘話 “5人組”構想を支えた2人とは？
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」のオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」から誕生した新グループ「STARGLOW（スターグロウ）」のプレデビュー記者会見が、22日に東京・コニカミノルタプラネタリアTOKYOで行われた。BE:FIRST、MAZZELに続く第3のボーイズグループとなる今回、SKY-HIはオーディションを振り返りながら、メンバー5人に寄せる想いを熱く語った。
平均年齢18.6歳、BMSGで最も若いグループとなるが、オーディションを通して最も変わったメンバーとして、最年長である20歳のADAMを挙げた。
「最年長として飛び込むのは簡単じゃなかったと思う。一番努力して、心にも身体にもたくさん汗をかいてきた。オーディション期間中、持続的な成長を繰り返してくれた」とADAMの姿勢を称賛。そして「RUIはBE:FIRSTよりも前からBMSGでトレーニーとして頑張ってきたキャリアがある。楽曲への入れ込み方がさらに増して、審査でもここまで輝かれると“5人組”の像が見えてきた」と語り、「ADAMとRUIが5人組の構想の背中を押してくれた」と明かした。
グループ名「STARGLOW」に込めた思いについては「王道で、めちゃくちゃかっこいいとすぐにわかる名前にしたかった」と説明。「音楽のなかで生きてきた力を持っているのがSTARGLOW。みんななら月までいけそう」と期待を寄せた。
さらに「この人たち、本当に音楽が好きなんだっていう濁りのなさが出てほしい」とし、「シビアでハードなことはたくさんある世の中だけど、みんななら大丈夫。だからこそ生まれたグループなので、こんな世の中をすてきで愉快で美しい世の中にしていきましょう」と未来へのエールを送った。
