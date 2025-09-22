シンプルなデザインと可愛いキャラクタープリント。秋コーデに使える【アクロス】のTRUZ（トゥルーズ）TシャツがAmazonで販売中！
推し活にも普段使いにもぴったり！【アクロス】のTRUZ（トゥルーズ）TシャツがAmazonで販売中！
LINE FRIENDSとTREASUREのコラボレーションにより生まれたキャラクター、TRUZの半袖プリントTシャツ。胸元のTRUZのロゴとかわいいキャラクター達がアクセントに。シンプルなデザインで着回ししやすい、トゥメの皆様にオススメの一着だ！日常使いだけでなくフェスやライブなど様々なシーンで大活躍する。
肌触りの良い綿100％素材を使用し、吸水性と通気性に優れた作りで、暑い季節でも快適な着用感を実現している。
胸元にあしらわれたキャラクターロゴがアクセントとなり、シンプルながら存在感のあるデザインになっている。
MからLLまでのサイズ展開で、ゆったりとしたシルエットが特徴。ユニセックスでの着用も可能になっている。
ライブやフェスなどのイベントはもちろん、日常使いにも合わせやすいデザインで幅広く活躍するTシャツになっている。
