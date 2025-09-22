ÊÒ»³¿©ÉÊ¡¢´ûÂ¸ÉÊºþ¿· »Ý¿É¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥¥à¥ÁÂ¾4ÉÊ ÍÆ´ï¡¦É÷Ì£¸«Ä¾¤·¿·µ¬³ÍÆÀ¤Ø
ÊÒ»³¿©ÉÊ¤Ï22Æü¤«¤é¡¢½©¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò½ç¼¡È¯Çä¡£½¾ÍèÉÊ¤ÎÍÆ´ï¤äÉ÷Ì£¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÄó°Æ¡¢¿·µ¬³ÍÆÀ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ý¿É¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥¥à¥Á¡×¤Ï¡¢ÇòDC¥«¥Ã¥×¾¦ÉÊ¤ò¾®¤Ö¤ê¤Î³Ñ¥«¥Ã¥×ÍÆ´ï¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥é¥Ù¥ë¤âºþ¿·¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤È»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡Ö¤ª¿·¹á¾®È ¹ï¤ß¸Õ±»ÄÒ¡×¤Ï¡Ö¸Õ±»¥Ô¥ê¿ÉÄÒ¡×¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÉÊ¤Ç¡¢ÇöÀÚ¤ê¸Õ±»¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤ÇÄÒ¤±¡¢¿ÉÌ£¤òÍÞ¤¨¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥·¥ã¥¥Ã¤È¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¤á¤«¤ÖÆþ¤ê¡×¤Ï¡¢³Ñ¥«¥Ã¥×¤¤ó¤Ô¤é¤´¤Ü¤¦¤Î¿·Ì¾¾Î¤Ç¡¢¶ñºà¤È¿©´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ä¤ªÉ÷Ì£ÌîÂôºÚº«ÉÛ¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¤æ¤ºÉ÷Ì£¤òºþ¿·¡£¹ï¤ó¤ÀÌîÂôºÚ¤ÈÂçº¬¡¢º«ÉÛ¤ò¤«¤Ä¤ªÉ÷Ì£¾ßÌý¤ÇÄ´Ì£¤·¡¢¤¤¤ê¤´¤Þ¤È¹ç¤ï¤»¡¢³ïÀá¤È¥¨¥¥¹¤Ç¹á¤êË¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£