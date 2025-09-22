日本交通文化協会は、東京地下鉄と公益財団法人メトロ文化財団の協力のもと、東京メトロ「銀座駅」に、縦2.4m×横7.0mの大型陶板レリーフを制作・設置します。

日本交通文化協会は、東京地下鉄と公益財団法人メトロ文化財団の協力のもと、東京メトロ「銀座駅」に、縦2.4m×横7.0mの大型陶板レリーフを制作・設置。

作品は2025年12月に完成・公開を予定しています。

東京の中心にあり、気品高く優雅な空気を纏う街・銀座には、創業100年を超える老舗の専門店、世界的ブランド旗艦店、アート、演劇、新しい商業・体験施設など、伝統と最先端が共存し訪れる人々を魅了しています。

国内のみならず世界中から人が集まる「銀座駅」を飾るパブリックアートを制作するにあたり、東京を舞台とした作品を数多く手掛けており、都市を独自の視点で描写する圧倒的な表現力で国際的な人気・実力・知名度を兼ね備えた漫画家の大友 克洋氏に、作品の原画・監修を依頼しました。

構想を含め約3年かけて描いた原画について、大友氏は「文化の中心である銀座をテーマに、縄文時代からの美術・デザイン・工業も含めて、人間が作ってきた物、そしてこれからの未来の流れを表現した」と話しています。

陶板レリーフの製作を進めるクレアーレ熱海ゆがわら工房(静岡県熱海市)では、職人たちが精緻に描かれた原画を深く読み取り、奥行きのある立体作品として表現していきます。

なお、本作品は同協会が手掛けるパブリックアートとして563作品目となります。

作品の設置により「銀座駅」に彩りと活気をもたらし、さらに豊かな空間へと昇華させていきます。

【陶板レリーフ 概要】

■当事業の目的

(1)漫画家・大友 克洋氏の原画をもとにした陶板レリーフ作品によるパブリックアート普及の重要性を追求

(2)パブリックアートを通じて気軽に芸術に慣れ親しむことで、人々の心を和ませ元気づける空間を創出

(3)東京都心部の観光資源開発と地域活性化に貢献

■設置場所

東京メトロ「銀座駅」

■作品規模

縦2.4m×横7.0m

■原画・監修

大友 克洋氏

■題名

未定

■協賛

セイコーグループ株式会社、公益財団法人メトロ文化財団

■陶板レリーフ製作

クレアーレ熱海ゆがわら工房(静岡県熱海市泉230-1)

■作家プロフィール

大友 克洋(おおとも・かつひろ)

1954年宮城県出身。

代表作「AKIRA」などの作品で海外でも名高い漫画家・映画監督。

独特な作風で、1980年代以降の漫画界に大きな影響を与え、欧米でもカルト的な人気を得た。

2005年仏芸術文化勲章シュバリエ受章、2012年には米国アイズナー賞でコミックの殿堂入り、2013年に日本政府より紫綬褒章を受章、2014年米国アニー賞で生涯功労賞にあたるウィンザー・マッケイ賞を受賞、フランス政府から芸術文化勲章オフィシェを授与された。

近年その文化功績を讃える動きが続いている。

■企画・制作

公益財団法人日本交通文化協会

https://jptca.org/

＊日本交通文化協会は、芸術文化の振興および環境芸術推進活動の一環として、ステンドグラス、陶板レリーフ、彫刻、モニュメントなど、パブリックアートの研究や制作支援を行っています。

