ÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡¿¥ÅÄÍµÆó¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¡ÈÂ´¶ÈÀë¸À¡É¤Ë¡ÖÂ´¶È¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡ÀÄ³ØÂçÎ¦¾åÉôÄ¹µ÷Î¥¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê58¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£21Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¿¥ÅÄÍµÆó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ï¿¥ÅÄ¤¬ÅìµþÂç²ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¡ÈÂ´¶È¡É¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëµ»ö¤ò°úÍÑ¡£¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¿¥ÅÄÍµÆó¡ªÂ´¶È¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡£Ç®¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¡ÖÆ±´¶¤Ç¤¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÎ¦¾å³¦¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¯¥Ç¥«¤¤¡×¡Ö¾þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Ëè²ó°õ¾ÝÅª¡×¡Ö¸¶¤µ¤ó¡ª½ÐÈÖ¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¤ÏTBS¤Î¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×Ãæ·Ñ¤Ç1997Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç13Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£º£Âç²ñ¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£20Æü¤ÎTBS·Ï¡Ö¾ðÊó7days¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤ËÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¡ÈÂ´¶È¡É¤òÀë¸À¤·¤¿¡£