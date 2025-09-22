石破首相の後継を決める自民党総裁選が２２日に告示され、５氏が立候補を届け出た。

午後１時から自民党本部で行われた所見表明演説会では、各候補が自身の政策や思いなどを発表した。

小林氏「科学技術の振興で日本再生」

最初に登壇した小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は、「頑張れば報われるという実感を現役世代が思えるような日本を作る」と語った。科学技術の振興を経済の強化につなげる必要性も強調し「日本再生と世界をリードする日本への道筋だ」と述べた。

茂木氏「閣僚１０歳若返らせ、女性起用３割」

茂木敏充・前幹事長（６９）は、「閣僚の平均年齢は１０歳若返らせ、３割は女性を登用する」と述べ、若手や女性の起用を重視する考えを強調した。野党との連携を巡っては「目指すのは政権の安定だ。外交交渉のような高度な交渉力で基本政策が一致する政党と連立の枠組みを広げることを追求する」と述べた。

林氏「実質賃金を１％ずつ上昇させ定着させる」

林芳正官房長官（６４）は、「岸田、石破政権と、２年にわたり官房長官を務めた。継承の中に、変化、革新を求める気持ちで政策を進めたい」と語った。「実質賃金を１％ずつ上昇させ定着させる。これを是非やらせて頂きたい」と賃上げの必要性も訴え、「必要なのは成長戦略だ。規制緩和をどんどんやっていく」とも語った。

高市氏「外国人との付き合い方はゼロベースで」

高市早苗・前経済安保相（６４）は、外国人政策について「外国人との付き合い方はゼロベースで考える。文化があまりにも違う人たちをまとめて入れていく政策は一旦考え直す」と強調した。男系の皇統を守るための皇室典範改正や、憲法への自衛隊明記にも意欲を示した。

小泉氏「党の再生こそ政治家としての原点」

最後に登壇した小泉進次郎農相（４４）は、「党の再生こそ私の政治家としての原点だ。党員、地方議員をこれ以上裏切ることがないように自民党を立て直していこう」と呼びかけた。物価高対策としては「与野党で合意のあるガソリン暫定税率の廃止に取り組む」と語った。