¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¿ÏÂÅç¡¡ÊÒ²¬ÂçÃÏ¤Ï½éÀï¤Ç£³Ãå¤È¹¥Áö¡¡¼ê±þ¤¨¤â½½Ê¬¡Ö½ÐÂ¤È¤«¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡Ê£²£²Æü¡¢Ê¿ÏÂÅç¡Ë
¡¡ÊÒ²¬ÂçÃÏ¡Ê£²£¹¡Ë¡áÅìµþ¡¦£±£±£·´ü¡¦£Â£±¡á¤¬£²£²Æü¤Î½éÆü£´£Ò¤Ç£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£Æ»Ãæ¤Ï£´¹æÄú¤Î´ßËÜÎ´¡Ê²¬»³¡Ë¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¡Ö¶¥¤ê¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Ï£²Ï¢ÂÐÎ¨¤³¤½Ê¿ËÞ¤Ê£·£³¹æµ¡¤À¤¬¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ»ß¤á¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤ò¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¤Ó¤òµá¤á¤¿¤±¤É¡¢µÕ¤Ë½ÐÂ¤È¤«¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¿å¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ö¤³¤ÎÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È£²£³Æü¤Î£²ÆüÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£