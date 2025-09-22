¸øÆ»¥É¥ê¥Õ¥È¤Ç¡È¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡É¤Î2¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¥¹¥¥ë¾å¤²¤ë¤¿¤á¡×¿®¹æÌµ»ë·«¤êÊÖ¤·¤¿¤«¡¡·Ù»ëÄ£
ÅÔÆâ¤Ê¤É¤Ç¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡ÖJET¡¡STREAME¡¡ATTACK¡Ê¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃË2¿Í¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ò¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¡ÖJET¡¡STREAME¡¡ATTACK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¤ÈÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê19¡Ë¤Ï2025Ç¯7·î¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤«¤éÂçÅÄ¶è¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼Ö2Âæ¤ÇÀÖ¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò³ê¤é¤»¤Ê¤¬¤éÁö¹Ô¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤¬»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¼Ö¤¬¸òº¹ÅÀ¤ËÀª¤¤¤è¤¯ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÏSNS¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤Ï¡Ö¥É¥ê¥Õ¥È¤Î¥¹¥¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤áÀÖ¿®¹æ¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬ÀÖ¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤Æ¥É¥ê¥Õ¥È¤ò¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤áÀÖ¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤Æ¥É¥ê¥Õ¥È¤ò¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£