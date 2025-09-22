ºÆº§¡¦Ç¥¿±È¯É½¤Î¾®ÎÓÎéÆà¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿5Ç¯´Ö¤Î¶ìÇº¤È³ëÆ£¡ÖÌ¼¤Î°ì¸À¤Ë¡ÈÊó¤ï¤ì¤¿¡É¡×
¸µ¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¡¢¿Íµ¤¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ç¤¢¤ë¾®ÎÓÎéÆà¤µ¤ó¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢ºÆº§¤ÈÂèÆó»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿5Ç¯´Ö¤Î¶ìÇº¤ä¡¢º£²ó¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¡Ã¯¤âÍê¤ì¤Ê¤¤Åìµþ¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿
°ÊÁ°¼èºà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÌ¼¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£
¸½ºß¤Ï¿·³ãºß½»¡£°Ü½»¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¤Ç¡¢¤Þ¤À¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËËÜÅö¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ë¿·³ã¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿·³ã¤Ç¤Ï¼Â²È¤ÇÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö´°Á´¤Ë¿Æ¤òÍê¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿°Ü½»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦Åìµþ¤Ç´°Á´¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢»Ò¶¡¤¬Ç¯Ãæ¤µ¤ó¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Í§Ã£ºî¤ê¤È¤«¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÇ¯Ä¹¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Îº£¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤³¤¦¤·¤Æ°Ü½»¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎéÆà¤µ¤ó¤ÎµìÍ§¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿·³ã¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÍ½ÁÛ³°¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¿·³ã¤ÏÅÄ¼Ë¤Ç¼Ö¼Ò²ñ¤À¤«¤é¼Ö¤¬ÀäÂÐÉ¬Í×¡£»ä¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Ö½¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¿·³ã¤Ê¤é¹âÂ®¤â¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼Ö¤âÇã¤Ã¤ÆËè·î¤ÎÃó¼Ö¾ìÂå¤âÊ§¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈñ¤¬¤¹¤´¤¤¡£°Ü½»¤·¤¿¤éÀ¸³èÈñ¤¬¤¹¤´¤¯°Â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅÔÆâ¤Î¤Û¤¦¤¬»Ò°é¤Æ¼êÅö¤¬Ê¬¸ü¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡¡Ö»äÀ¸³è¤ò»¯¤µ¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¡×¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÇº¤ß¤â
¥·¥ó¥Þ¥ÞÎò¤Ï5Ç¯¡£ÎéÆà¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£°Ü½»¤·¤Æ¤â»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¤µ¤Û¤Éº¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö³ëÆ£¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï»ä¤Î¥Ö¥í¥°¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ï¡È¤É¤³¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë»äÀ¸³è¤ò»¯¤»¤ë¤«¡É¤¬´Î¡£
ÀµÄ¾¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈÇ¡¼Â¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ì¼¤Ë¤â³Ð¸ç¤·¤ÆÍß¤·¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¾ï¤Ë³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎéÆà¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
Ì¼¤«¤éÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í§Ã£¤Î¥Ñ¥Ñ¤òÁ¢¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¼¤ËÎôÅù´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬Éã¿Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡¢Éã¿Æ¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤è¤ê¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡£Î¹¹Ô¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Ï¤¢¤Þ¤êÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Ä¤¤¾ìÌÌ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÈÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É ¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð²á¾ê¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£Í§¿Í¤Ë¤â¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Ì¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÈÊó¤ï¤ì¤¿¡É
¤½¤·¤ÆºÆº§¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ¼¤Ë¡Öº£¤ÎÀ¸³è³Ú¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö1²óÌÜ¤Î·ëº§¤Î»þ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÌ¼¤È2¿Í¤Ç¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²È¶ñ¤âÆÏ¤«¤º¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÌ¼¤È¡ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈÓ¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿5Ç¯´Ö¤Î¶ìÇº¤ä¡¢º£²ó¤Î´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¢¡Ã¯¤âÍê¤ì¤Ê¤¤Åìµþ¤Ç¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤¿
°ÊÁ°¼èºà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÌ¼¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ¤µ¤ó¡£
¡Ö°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï3Ç¯Á°¤Ç¡¢¤Þ¤À¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËËÜÅö¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¼Â²È¤Î¤¢¤ë¿·³ã¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿·³ã¤Ç¤Ï¼Â²È¤ÇÎ¾¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö´°Á´¤Ë¿Æ¤òÍê¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿°Ü½»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¿¤À¡¢¤â¤¦Åìµþ¤Ç´°Á´¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¢»Ò¶¡¤¬Ç¯Ãæ¤µ¤ó¤Ç¡¢¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Í§Ã£ºî¤ê¤È¤«¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤ÐÇ¯Ä¹¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Îº£¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¤³¤¦¤·¤Æ°Ü½»¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎéÆà¤µ¤ó¤ÎµìÍ§¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿·³ã¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¶âÁ¬Åª¤Ë¤âÍ½ÁÛ³°¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢¿·³ã¤ÏÅÄ¼Ë¤Ç¼Ö¼Ò²ñ¤À¤«¤é¼Ö¤¬ÀäÂÐÉ¬Í×¡£»ä¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Ö½¬¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¿·³ã¤Ê¤é¹âÂ®¤â¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼Ö¤âÇã¤Ã¤ÆËè·î¤ÎÃó¼Ö¾ìÂå¤âÊ§¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈñ¤¬¤¹¤´¤¤¡£°Ü½»¤·¤¿¤éÀ¸³èÈñ¤¬¤¹¤´¤¯°Â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅÔÆâ¤Î¤Û¤¦¤¬»Ò°é¤Æ¼êÅö¤¬Ê¬¸ü¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¢¡¡Ö»äÀ¸³è¤ò»¯¤µ¤Ê¤¤¤È¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¡×¥Ö¥í¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÇº¤ß¤â
¥·¥ó¥Þ¥ÞÎò¤Ï5Ç¯¡£ÎéÆà¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£°Ü½»¤·¤Æ¤â»Å»öÌÌ¤Ç¤Ï¤µ¤Û¤Éº¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ö³ëÆ£¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï»ä¤Î¥Ö¥í¥°¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥Ö¥í¥¬¡¼¤Ï¡È¤É¤³¤Þ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë»äÀ¸³è¤ò»¯¤»¤ë¤«¡É¤¬´Î¡£
ÀµÄ¾¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈÇ¡¼Â¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ç¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ì¼¤Ë¤â³Ð¸ç¤·¤ÆÍß¤·¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¾¯¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï¾ï¤Ë³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÎéÆà¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
Ì¼¤«¤éÉã¿Æ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Í§Ã£¤Î¥Ñ¥Ñ¤òÁ¢¤Þ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÌ¼¤ËÎôÅù´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤¬Éã¿Æ¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡¢Éã¿Æ¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤è¤ê¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡£Î¹¹Ô¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤Ï¤¢¤Þ¤êÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤Ä¤¤¾ìÌÌ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡ÈÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É ¤Ã¤ÆÁÛ¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð²á¾ê¤À¤Ã¤¿¤«¤â¡£Í§¿Í¤Ë¤â¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Ì¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÈÊó¤ï¤ì¤¿¡É
¤½¤·¤ÆºÆº§¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÌ¼¤Ë¡Öº£¤ÎÀ¸³è³Ú¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö1²óÌÜ¤Î·ëº§¤Î»þ¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÎÎ©ÇÉ¤Ê°ì¸®²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¡¢Î¥º§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÌ¼¤È2¿Í¤Ç¾®¤µ¤Ê¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï²È¶ñ¤âÆÏ¤«¤º¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥ËÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÌ¼¤È¡ÈÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈÓ¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£