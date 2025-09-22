¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÈÄ¶Èó¾ï¼±¡É¤À¤Ã¤¿¡×Ë¸³²¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Î¥ª¥é¥ó¥À½÷»ÒÁª¼ê¡¡SNS¤Ë¤â¡Ö14°Ì¤Ï»ä¤¬¤³¤³¤ËÍè¤¿ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº¨¤ßÀá¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤âº¨¤ßÀá¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¥³¥¹¥¿¡¼(C)Getty Images
¡¡Ê¨Æ¤·¤¿ÅÜ¤ê¤È¡¢¶»¤ËµîÍè¤¹¤ë¼ºË¾´¶¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÇö¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡9·î21Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¡£ÆüËÜ¤ÎÅÄÃæ´õ¼Â¤â½Ð¾ì¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¡×¤ÈÊ°ÅÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢14°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥â¡¼¥ê¡¼¥ó¡¦¥³¥¹¥¿¡¼¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤Ç¤³Á´³«¡ªÀ¤³¦Î¦¾å¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¾å¤²¤¿º£ÅÄÈþºù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡18Æü¤ÎÍ½Áª¤ò1ÁÈ4°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¥³¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢·è¾¡¤âÃæÈ×¤Þ¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»Ä¤ê2¼þ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÁª¼ê¤ËË¸³²¤µ¤ì¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤«¤±¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë¤âÊÌ¤ÎÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¡£¤Ê¤ó¤È¤«Áö¤êÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÆ¬¤È¤Îº¹¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥é¥ó¥À¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØNOS¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥³¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Öº£Æü¡¢»ä¤Ï2²ó¤â¡È¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Èó¾ï¼±¡É¤ÊË¸³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¹¤´¤¯¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×6¡¢¤¤¤ä¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¤«¤é¤è¡£²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«Àµ³Î¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ã¯¤«¤ËË¸³²¤µ¤ì¤Æ¡¢¤â¤¦¶¥Áè¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ä¤Î¤è¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¡¢¡Ö2²óÌÜ¤Î¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ÎÁª¼ê¤«¤é¼õ¤±¤¿Ë¸³²¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡ÈÄ¶Èó¾ï¼±¡É¤À¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢°ìÌëÌÀ¤±¤¿21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¡Ø¤â¤·¤â¡©¡Ù¤³¤ì¤Ï²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢·è¤·¤ÆÅú¤¨¤Î½Ð¤Ê¤¤¹Í¤¨¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ìµ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï²¿¤«ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢´üÂÔ¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£14°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¡¢»ä¤¬¤³¤³¤ËÍè¤¿ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èº¨¤ßÀá¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆüËÜ¤Î»Ä¤ê¤Î¾ì½ê¤òÃµ¸¡¤¹¤ë»þ´Ö¤À¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]