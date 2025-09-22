3»î¹çÏ¢Â³ÂÆ§¤ß¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÉ¬¾¡¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ï¡©¶áÅ´OB¡¢º´Ìî»üµª»á¤Î¹Í»¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×
ÅÄÃæ¾Âç¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤Îº´Ìî»üµª»á¤¬¸½ºß¤ÎÌîµå³¦¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í»¡¤¹¤ë¡Ö¥·¥²¥ÅªµåÏÀ¡×¡£º£²ó¤ÏÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÁ°¤ËÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¯¡¢µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤È¼«¿È¤Î200¾¡Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬»à¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃæÆü¼ç¼´¤ÎºÙÀî¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿Åêµå¥·¡¼¥ó
¡¡9·î21Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¤Ë2ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½é²óÆó»à¤«¤é¾åÎÓÀ¿ÃÎ¤Ë16¹æ¥½¥í¡¢2²ó¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀ¤ËµÕÅ¾¤Î3¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢6²óÅÓÃæ5¼ºÅÀ¤È¤Þ¤¿¤â¾¡¤ÁÀ±¤Ë¤Ï¼ê¤¬ÆÏ¤«¤º¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç8·î21Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÆüÊÆÄÌ»»199¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤«¤é¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤ÇÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ï9·î15Æü¤ÎDeNAÀï¤ÎÆâÍÆ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£Æ±»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¤Î¹¥¼é¤â¤¢¤ê¡¢5²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤¬6²ó¤Ë2¼ºÅÀ¤·¡¢3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ï¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¯¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë5²ó¤âÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤¤¡×¤È¹ç³ÊÅÀ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥²¡¼¥àÃæÈ×¤Ë¤ÏÇÛµå¤òÊÑ¤¨¤ë¹©É×¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»Íµå¤¬½Ð¤ë¤ÈÊø¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡³èÏ©¤ò¸«½Ð¤À¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡Ö¤µ¤é¤ËÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤ËÅê¤²¤ì¤Ð¡¢Àª¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî»á¤Ï¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÃæÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇÛµå¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¸«¤»Êý¤¬Âç»ö¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¡¢Ä¾µå¤Î°·¤¤¤¬Âç»ö¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹ÅÄÃæ¾¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬ÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÀ¤Ë´Ø¤·¤Æº´Ìî»á¤â¡Ö¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¤Ë¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¶õ¿¶¤ê¤«¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¹þ¤à¤³¤È¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î»È¤¤Êý¤â¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â¤¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÆâ³Ñ¹¶¤á¤äÄ¾µå¤Î»È¤¤Êý¤ÇÀáÌÜ¤Î200¾¡¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢37ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤Çµð¿Í¤Ë¹çÎ®¡£Æ±µéÀ¸¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾¡Íø¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ê¤É¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤¬º£µ¨Ãæ¤Ë200¾¡Ã£À®¤Ç¤¤ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¤Ê¤ë¡£º´Ìî»á¤âº£µ¨Ãæ¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤µ¤Î¡¦¤·¤²¤¡Û
1968Ç¯4·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþÃÄ¡£Âî±Û¤·¤¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÉð´ï¤ËÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê±¦ÏÓ¤òÀÚÃÇ¡£Ãø½ñ¡Ö±¦ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿Ìîµå¿Í¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£