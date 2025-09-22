高橋克典、16歳息子の成長した姿を公開「華奢なのに筋力が凄い」「後ろ姿がそっくり」 ジムで偶然鉢合わせる
俳優の高橋克典（60）が22日までに、自身のブログを更新。ジムで偶然16歳の息子と出会い、トレーニングに励む姿に驚いた様子を伝え、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】パパもびっくり！本格的にトレーニングに励む高橋克典の16歳息子
高橋は「ふらっと」と題してブログを更新すると、ジムに出かけた際の出来事を報告。「ジムに行ったら、一人でトレーニングしてる、みたことのあるヤツが」と切り出し、「アイツもビックリ」と息子と偶然鉢合わせしたことを明かした。
さらに「おいおい何キロあげてる!?」とつづり、マシンで本格的にトレーニングに励む息子の姿とともに驚きと誇らしげな気持ちを交えながら息子の成長ぶりに
触れ、「頑張ってるな」とコメントした。
これらの投稿にファンから「逞しくなりましたね！」「後ろ姿が克典さんにそっくり」「華奢な体型なのに筋力が凄い」「二人とも頑張れ」「たくましくなった姿にしみじみ喜びを感じますね」「すごい、仲良し」「CK君のストイックな練習は凄い」などの声が寄せられている。
