万博が大混雑…夢洲駅で早朝規制が始まる 大阪メトロが“お願い”「大変危険です」「走らないように」
大阪・関西万博（大阪・夢洲）最寄りの東京メトロ「夢洲駅」で、22日より早朝時間帯に通行規制が始まった。
大阪メトロが19日、公式サイトに「夢洲駅構内の早朝時間帯の通行規制の実施とお客さまへのお願い」を掲載し、内容を伝えた。
現状について「夢洲駅に到着する初発列車から降車されたお客さまが、ホーム上、コンコース（改札階）、階段、エスカレーターを走られることで、非常に危険な状態が生じております」と説明し、「こうした状況を踏まえ、雑踏事故防止のため、通行規制を実施します。お客さまには、事故防止のため駅構内を走らないようご理解・ご協力をお願いいたします」と呼びかけた。規制内容は以下の通り。
1．規制開始日 2025年9月22日（月曜日）
2．規制時間 5時30頃から6時頃まで
3．規制内容
ホームから改札まで
・a階段（到着列車前寄り）エスカレーター1台下りのみ運転（階段の使用を停止）
・b階段（到着列車中央）エスカレーター2台のみ上り運転
・c階段（到着列車後寄り）エスカレーター1台上りのみ運転（階段の使用を停止）
・改札までの通行可能エリアを縮小
・出場可能改札を6台のみに縮小
改札から地上部まで
・出入口までの通行可能エリアを縮小
・エスカレーター上り3台、下り1台のみ運転（階段の使用を停止）
4．お客さまへのお願い
駅構内を走ることや階段やエスカレーターを駆け上がることは、大変危険です。転倒されお怪我をされる恐れがあるだけでなく、他のお客さまを巻き込むこともあり、重大事故につながる可能性があります。駅構内では、慌てず走らないようにしてください。また、電車から降りる際も、押し合わず降りていただき、走らないようにしてください。ご協力をお願いします。
