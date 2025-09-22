ロッテは、キシリトールブランドから「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉」・「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉ファミリーボトル」を発売する。



「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉」

昨今、人流回復によりガム市場が伸長し、デンタルガム市場と共に、キシリトールブランドも好調で、前年比104％（インテージ SRI＋ ガムカテゴリー市場 全国全業態 推計販売規模（金額）2024年4月〜2025年3月）を推移している。直近のガム市場では、ほどよい清涼感のミントフレーバーの伸長が著しく、ガムユーザーへの調査では、ガムならではの「ミントの爽やかさ・スッキリ感」や「味が長く続くこと」をより重視する傾向があることがわかった。そこで消費者の声に応えて、ペパーミント主体のミントの香りが楽しめるキシリトールガムを開発した。同品には新たに「ミントブーストカプセル」を配合し、清涼感、ミント感が長続きします。ぜひ王道ミントの味わいを、楽しんでほしいという。



「キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉ファミリーボトル」

商品特長は、キシリトールブランドならではのスッキリ感と心地よい清涼感の持続が楽しめる王道ミントフレーバー。ペパーミント香料をベースに、相性のいい複数のハーブ香料とシャープさを引き立てるスパイス香料を配合した。味わいや清涼感を長く楽しみたいという消費者の声に応えて「ミントブーストカプセル」を配合している。ペパーミントの風味が口いっぱいに広がり、持続する。大切な歯のために、仕事や勉強をしながら、ミントの爽やかな味わいを楽しんでほしい考え。

パッケージは深い緑色を採用した。ミントの王道感、爽快感を表現したデザインとなっている。

［小売価格］

キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉：194円前後

キシリトールガム ロングミント〈オリジナルミント〉ファミリーボトル：820円前後

（すべて税込）

［発売日］10月14日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp