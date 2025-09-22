丸永製菓は10月20日、練乳をたっぷり使用した濃厚でコク深い味わいの新商品、「PREMIUM 濃厚あいすまんじゅう」を発売する。

「PREMIUM 濃厚あいすまんじゅう」は、練乳をたっぷり使用したバニラアイスの中に小豆あんが入った、濃厚な味わいのアイスバー。バニラアイスはなめらかなくちどけで、練乳の濃厚さとミルクのコク深い味わいが口の中に広がる。中にはとろっと柔らかく、上品な甘さが美味しい北海道産大納言の小豆あんが入っている。

「あいすまんじゅう」は1962年に発売して以来、おかげさまで長く親しまれたロングセラーのアイスバー。昔ながらのあいすまんじゅうを思わせる、練乳をたっぷり使用した濃厚でコク深い味わいの「あいすまんじゅう」を届けようと企画開発した。バニラアイスの濃厚な練乳の味わいとミルクのコク深さ、大納言小豆あんのとろっと柔らかく上品な甘さが特長の「PREMIUM 濃厚あいすまんじゅう」をぜひ楽しんでほしいという。

［小売価格］237円（税込）

［発売日］10月20日（月）

丸永製菓＝https://www.marunaga.com