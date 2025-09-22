呉竹は、11月12日に「呉竹 顔彩耽美／桐箱100色セット4」を数量限定で発売する。

豊富な色のバリエーションで、混色無しでも鮮やかな色を楽しめる。四君子（蘭・竹・梅・菊）を華やかにデザインした桐箱はコンパクトで使いやすく、ギフトにもおすすめだとか。全国の文具店、画材店等で購入できる。

「呉竹 顔彩耽美／桐箱100色セット4」の特長は、通常色72色、特別色（スペシャルカラーズ）28色の100色がセットになっている。色見本紙（4枚）も付属している。





「呉竹 顔彩耽美」は、色鮮やかで溶けが早く、旬の色を表現できる美しい色合いが特長の顔彩とのこと。濃く溶かすと不透明で力強いタッチ、水を多くして薄めに溶かすと、水彩画のような淡いタッチの表現が楽しめる。

上品さや力強さなど様々な輝きを表現できる“スターリーカラーズ”、色が分離されることで幻想的な表現ができる“グラニュレーティングカラーズ2”がセットされている。

また、墨のような奥行きのある色合いが特長である“スミカラーズ”は国内オンラインショップと海外のみで販売している限定色、見る角度によって色が変わる偏光色の“イリデッセントカラーズ”は「呉竹 顔彩耽美／メタリックカラーズ2」（MC20／24V／NW3）のみにセットされていた限定色となっている。

イラストのアクセントやブラッシュレタリングなど様々な表現におすすめだという。

［小売価格］2万8600円（税込）

［発売日］11月12日（日）

呉竹＝https://www.kuretake.co.jp