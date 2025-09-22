二宮和也「ガチオフ過ぎてヤバすぎ」SixTONES松村北斗との腕組みショットが話題「ほろ酔い？」「無防備で可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/22】嵐の二宮和也が22日、自身のX（旧Twitter）を更新。SixTONESの松村北斗との腕組み2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】二宮和也、スト松村北斗との「ガチオフ」親密2ショット
二宮は「ガチオフ過ぎてヤバすぎ」とプライベートでの交流を報告するとともに、映画プロデューサーや映画監督、小説家などマルチに活躍する川村元気氏が撮影した松村との2ショットを公開。夜の街角で撮影された1枚では、二宮と松村が腕を組みながらリラックスした表情を見せており、「でも架空のタイトルとか入れてみたら 映画のポスターみたいになりそう」「流石」と紹介している。
この投稿に、ネット上では「めちゃくちゃ良い写真」「ニノほろ酔い？」「無防備で可愛い」「まるで彼女の距離感」「推しが2人も」「仲良しで微笑ましい」「貴重なオフショット」「こっちもついつい微笑んでしまう」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆二宮和也、松村北斗との親密ショットを披露
