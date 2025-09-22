7歳の兄が0歳の妹を思って手作りしたおもちゃがスゴい！ここまで溺愛するワケをママに聞いた
自分だって子どもの頃があったはずなのに、大人になるとどうして子どもの発想に驚いてしまうのでしょう？
7歳の男の子・ココア兄と生後5カ月の女の子・チョコちゃんの日常を発信しているアカウント「チョコちゃん＆ココア兄の日常」（@iam_choc745）がInstagramに投稿したある動画が話題になっています。
ココア兄はチョコちゃんのために、自らベビージムを工作。しかも、このベビージムは彼が何本ものストローを材料に自作したものだそう！
奇想天外な発想をするココア兄が工作に目覚めたきっかけ、兄妹の関係性、そしてチョコちゃんに対するココア兄の溺愛っぷりなどについて、アカウントを運営しているママさんから話を聞いてみました。
◆大人の斜め上をいく発想「ストローでベビージムを作ろう！」
ストローでベビージムを作るという発想、すごく良いと思いました。ココア兄はどのような流れで「ストローでベビージムを作ろう！」と思いついたのでしょう？
「ココア兄がストローのおもちゃで家を作っていたのですが、途中でチョコちゃんがすっぽり入ることに気づき、そこから家ではなくベビージム作りへと変わっていきました。
最初は重いぬいぐるみをぶら下げていたのですが、そうするとジムが壊れてしまったので、今度は軽いぬいぐるみを吊り下げてみたらちょうど良いベビージムが完成したみたいです」
ママの目線から、「ストローでベビージムを作る」というアイデアを思いついたココア兄のことはどう思いましたか？
「子どもの発想は豊かで、大人の斜め上をいくなあと思いました（笑）」
◆「自分を忘れないでほしい！」自らのイラスト入りマラカスを工作
今回のベビージム以外にも、ココア兄はチョコちゃんのためになにか手作りしてあげることが多いのでしょうか？
「よく、チョコちゃんにお手紙を書いてきますね。最近では、チョコちゃんのポケモンカードを作ったりしていました（笑）。ほかにも、たくさんあります」
ココア兄がチョコちゃんのために作ったものは数多いですが、代表的なものは以下です。
・赤ちゃんでも認識しやすい絵を自作。新生児には特に白色と黒色が認識しやすいと知り、白黒の絵を描いてあげた
・自分のイラスト入りのマラカスを制作
・トイレットペーパーの芯でモビールを制作
ママの目線から、ココア兄がチョコちゃんのために行った工作のなかで特に印象に残っているものはなんですか？
「ゴールデンウィークにいとこと旅行へ行くため、チョコちゃんと4日間も離れることになったときに作った“自分のイラスト入りマラカス”が印象的です。『自分を忘れないでほしい！』という思いを込めてイラストを描いていたのが、すごく可愛かったです（笑）」
旅行後はしっかりお土産まで準備していたようです。
◆どんどん成長していくココア兄
今、ココア兄がチョコちゃんのために作ってあげようと予定しているものはありますか？
「もうすぐ夏休みなので、休み中になにか作ると思います。『夏なので、涼しくなるものがいいねー』と言っていました。そういえば、ミルク缶を使ったものを途中まで作っていて、まだそのままになっています（笑）」
また、Instagramに「ココア 知育☺︎ 楽しいおうち遊び（海外のSTEAM）」（@k._.steam）というカンタン実験や工作の様子を発信するアカウントも開設したココア兄。彼が工作や科学に興味を抱くようになったきっかけを教えてください。
「実は、小学校に上がる前のココア兄は保育園・幼稚園が嫌いで、いつも泣いていました。でも、工作をしたり、私が作ったものやガラクタで遊んだり、お家遊びが充実してきたらなぜかすんなり幼稚園へ行けるようになったんです。特にクリエイティブな遊びはココア兄に効果があり、その凄さを感じたものでした。
