¡Ö40Âå¤«¤é°ìµ¤¤Ë´é¤¬¤¿¤ë¤à¿Í¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ5¤Ä¡£º£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤´ÊÃ±¥±¥¢ÊýË¡¤È¤Ï
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯Îò35Ç¯¡¢Ï·¤±´éÃ¦½ÐÈþÍÆYouTuber¤ÎSHOKO¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¡¢¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Õ¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ä´é¤¬¤Ü¤ä¤±¤Æ¤¤¿¡©¡×
¡ÖËË¤Î°ÌÃÖ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¸ý³Ñ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤³¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤ëÊý¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÌ¤Ë¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¿²ÉÔÂ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤½¤ì¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é--¡Ö¤¿¤ë¤ß¡×¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¸«¤¿ÌÜÇ¯Îð¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥·¥ï¡×¤è¤ê¡Ö¤¿¤ë¤ß¡×¤«¤â!?
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡ÖÏ·¤±¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¡È¤¿¤ë¤ß¡É¤Î±Æ¶Á¤¬¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ä¡Ä
¡¦ËË¤¬Íî¤Á¤ÆÎØ³Ô¤¬¤â¤¿¤Ä¤¯
¡¦¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë
¡¦¸ý³Ñ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä
¡¦´éÁ´ÂÎ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤Ü¤ä¤±¤ë
¡¡¤³¤¦¤¤¤¦ÊÑ²½¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤ë¥µ¥¤¥ó¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Í¡Á¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢30Âå¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä
¡¡¤½¤·¤Æ40Âå¡¦50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÏ·¤±¤¿¡Ä¡Ä¡©¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â´¶¤¸¤Á¤ã¤¦¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡È¤¿¤ë¤ß¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐºö¤¹¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤¿¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤ë¤ß¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇ¯¤Î¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¼Â¤ÏÆü¡¹¤Î½¬´·¤ä¥¯¥»¤¬¡¢¤¿¤ë¤ß¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¶¤Ã¤¯¤ê¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î5¤Ä
¡ É½¾ð¶Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤
¡¡´é¤Î¶ÚÆù¤Ã¤Æ¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤É¤ó¤É¤ó¿ê¤¨¤Þ¤¹¡£ÅÚÂæ¤¬¼å¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤ªÈ©¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡Ä¡Ä¡£
¢ ¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ä¥¨¥é¥¹¥Á¥ó¤Î¸º¾¯
¡¡¤³¤ì¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¤É¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤ÈÈ©¤Î¥Ï¥ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£ ¤à¤¯¤ß¤ä¥ê¥ó¥Ñ¤Î¤Ä¤Þ¤ê
¡¡´é¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¿¤ë¤ß¤Î°õ¾Ý¤Ë¡£Î®¤ì¤¬°¤¤¤ÈÏ·ÇÑÊª¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ »ÑÀª¤¬°¤¤ or ¥¹¥Þ¥Û¼ó
¡¡²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢´é¤â¼ó¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª ¤³¤ì¡¢¸½Âå¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¡£
¥ ¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì
¡¡½÷À¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢È©¤Î½á¤¤¤äÃÆÎÏ¤âÄã²¼¤·¤¬¤Á¤Ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÇ¯¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤ÆÄü¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¸«Ä¾¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤¿¤ë¤ß¤Î¿Ê¹Ô¤ò¤°¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¡º£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡ª ¤¿¤ë¤ß¤Ë¸ú¤¯3¤Ä¤Î½¬´·
¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡È¤¿¤ë¤ß¥±¥¢½¬´·¡É¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡ª
1. ´é¤Î¶Ú¥È¥ì¡¢¡È´é¥È¥ì¡É¤ò½¬´·¤Ë¤·¤è¤¦¡ª
¡¡´é¤Î¶ÚÆù¤â¡¢ÂÎ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¤¤¡Á¤¦¡Á¤¨¡Á¤ª¡Á¡×¤òÂç¤²¤µ¤ËÈ¯²»¤¹¤ë¡È´é¥è¥¬¡É
¡¦¸ý³Ñ¤ò¥¥å¥Ã¤È¾å¤²¤ë¡È¾Ð´é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡É
¡¦Àå¤ò¤°¤ë¤Ã¤È²ó¤·¤Æ¤¢¤´²¼¤ò»É·ã¤¹¤ë¡ÈÀå²ó¤·¡É
¡¡¤É¤ì¤â¡¢1Æü3Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âOK¡ª ¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤È¤«¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¤¢¤È¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
2. ¡ÈÅÉ¤ë¤À¤±¡É¤¸¤ã¥À¥á¡ª ¾å¸þ¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬¥«¥®
¡¡¤¿¤ë¤ß¥±¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÝ¼¾¡×¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï**¡È¥Ï¥ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ®Ê¬¡É**¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡ª
¤¿¤È¤¨¤Ð--
¡¦¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡§¥·¥ï²þÁ±¡õ¥Ï¥ê¥¢¥Ã¥×
¡¦¥ì¥Á¥Î¡¼¥ë¡§È©¤ÎºÆÀ¸¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È
¡¦¥Ú¥×¥Á¥É¡§¥³¥é¡¼¥²¥óÀ¸À®¤ò½õ¤±¤ë
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡È°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¡É¤³¤È¡ª ²¼¤«¤é¾å¤Ø¡¢¼ª¤Î²£¤ä¤³¤á¤«¤ß¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ã¤È¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
3. »ÑÀª¤ÈÀ¸³è½¬´·¤ò¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡ª
¡¡¥¹¥Þ¥Û¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¸«¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤Î¡È¤¦¤Ä¤à¤»þ´Ö¡É¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡¢¼ó¤â¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¢¡º£¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡ª ¤¿¤ë¤ß¤Ë¸ú¤¯3¤Ä¤Î½¬´·
¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡È¤¿¤ë¤ß¥±¥¢½¬´·¡É¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡ª
