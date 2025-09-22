友達の誕生日にサプライズ！泣いて喜んでくれたけど…「もう二度とやらないでね」と釘をさされた理由
相手を喜ばせたい気持ちから企画するサプライズパーティー。現実には事前の準備に時間がかかり、当人にバレないよう気を遣うのでかなり労力がかかるようです。
今回はそんなサプライズパーティーが招いたゴタゴタのエピソードをご紹介しましょう。
◆「最近、夫が怪しい」と友人に相談されて
ある日、佐々木香奈さん（仮名・34歳／デザイン事務所勤務）は、友達の恭子さん（仮名・33歳／主婦）から相談を持ちかけられました。
「恭子の夫の涼太さん（仮名・36歳／会社員）が、もしかしたら不倫しているかもしれないって言うんです。最近なんだかソワソワしていて、恭子の話も上の空であまり聞いていないことがあり、同じ質問を何度もしてきたりするそうなんです」
そして決定的に怪しいと感じたのは、恭子さんの知り合いから「この間、スイーツが美味しくて有名な、あの映えるカフェに涼太さんがいたよ」という目撃情報が入ったからなのだそう。
「恭子は『涼太は全然スイーツになんて興味ないし、ひとりランチやお茶で時間を潰すなら絶対にスタバとかに入るはず。わざわざそんな可愛らしいカフェに行くなんて、きっと女との待ち合わせに決まってる！』と興奮気味に話してくるので、私も驚いてしまって」
香奈さんは「とりあえず落ち着いて。その目撃情報だって本当に涼太さんだっていう確証はまだないんでしょう？ だったら思いきって、スマホを盗み見でもした方がはっきりするんじゃないの？」と提案してみました。
「するともうすでに見たそうで『不倫の確証はつかめなかったけど、実のお姉さんにオススメのケーキ屋を聞いたりしていて怪しかった。LINE以外にもインスタやXのDMとか、他のアプリで連絡を取り合っているのかもしれないと思ったけど、涼太がお風呂から出てきてしまったから、とても全部はチェックしきれなかった』そうでした」
◆代わりに尾行することにしたものの
とりあえずしばらく様子を見てみようということでその日は解散した2人でしたが、翌日にまた恭子さんから「今度は涼太の部屋の机の引き出しの奥にプレゼントの包みを見つけちゃった」と電話がきたそう。
「その包みの写真を恭子が送ってくれたんですが、中身は明らかに女性用のアクセサリーだろうなという感じでした。恭子は落ち込んでしまい『どうしたらいいのか分からないから、いったん寝て現実逃避する』と電話を切ろうとするので、思わず『じゃあ私がとりあえず、会社帰りの涼太さんを尾行してみるよ』と言ってしまったんですよ」
つい恭子さんの力になりたいと思い、威勢の良いことを言ってしまった香奈さんでしたが、その後どんどん不安になってきてしまいました。
「涼太さんの会社の近くに来たはいいけど『もし本当に不倫現場を見てしまったらどうするの？ それを私が報告しなきゃいけないんだよ？』とぐるぐる考えてしまい、自分の言ったことを後悔しましたね」
すると会社から出てくる涼太さんが目に入り、香奈さんは仕方なく慣れない尾行をしたそう。
「すると涼太さんが自宅とは違う方向の電車に乗ったんですよ。あ〜もう最悪だ！ 絶対にやってるじゃん！ とため息がでましたね」
◆真っ直ぐな目の友人夫、“完全にシロ”だった
そして涼太さんがあるケーキ屋さんに入ろうとしている瞬間。香奈さんがその証拠写真を撮ろうと慌てていたら、よそ見をしていた通行人がぶつかってきました。
「それで私が転んじゃって……涼太さんに気づかれてしまったんですよ。とっさに『偶然ですね！ ケーキ買いにきたんですか？』と誤魔化そうとしたら『内緒にしてくださいね。実は恭子のバースデーケーキを予約しにきたんです』と真っ直ぐな目で言われて、え？ という感じで身体中の力が抜けたんです」
