¡Ö7¥¥í¤¯¤é¤¤Áé¤»¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×¨¡¨¡2025Ç¯9·î18ÆüÌ¤ÌÀÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÌÚÍËJUNK¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡×ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤È¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤ÎÌðºî·ó¡Ê54¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö±¦ÏÓ¤Ë¤ÏºÎ·ì¤Îº¯¤â¡Ä¡×ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤Î¥Û¥Ã¥½¥ê»Ñ¤Î¸½ºß¡£Â¾¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¤é¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÀªÂ·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ¶¶¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â
¡¡ÁêÊý¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê54¡Ë¤â¡¢Æ±¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¢¤¤¤À¤Î²èÁü¸«¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤µ¡×¤ÈÀÐ¶¶¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£2¿Í¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á5¥«·î´Ö·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¶¶¤Î¶á±Æ¤òÊó¤¸¤¿¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ÎÊóÆ»¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î²¼½Ü¤ÎÃëº¢¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¶¶¤ÏÇòÈ±¤Ç¡¢¸ªÉý¤â°ÊÁ°¤è¤ê¤â°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¿©Æ»¤¬¤ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹¢Æ¬¤¬¤ó¤òÊ»È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤ÎGATE7¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤¬6·îËö¤Ë½ªÎ»¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯¤Ë2²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¶¡¦ºÙ¤«¤¹¤®¤ÆÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¤Î²Æ¤ÎÊüÁ÷¤â¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡ØÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬¤´ÉÂµ¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤â¤í¤â¤í¤Î¤³¤È¤¬·èÄê¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Áí¹çÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê·è¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤¬¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤«¡¢Ìðºî¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÐ¶¶¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ìðºî¤Ï¡Ö²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ñ¥Ã¤È¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¸«¤í¤ª¤Þ¤¨¡¢¤³¤ÎºÙ¤µ¡Ù¤Ã¤Æ¡£7¥¥í¤°¤é¤¤Áé¤»¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÀÐ¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿ÀÐ¶¶¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Ìðºî¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¿ô»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢´¶¤¸¤¬¥¿¥«¤µ¤ó¤À¤«¤é¡£°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤¤Î¤Í¡£¸«´·¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¾®ÌÚ¤â¡Ö¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¤È¡¢°ÂÅÈ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶¤È¡Ö¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡×¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö²Î¤Ã¤Æ±éµ»¤â¤¹¤ë¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¤ÏÅìµþ¤Î"¤ª¾Ð¤¤"¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£Åìµþ½Ð¿È¤Î¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ù¤â¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¤È¤Î¶¦±é¤¬Áý¤¨¡¢¥¿¥«¤µ¤ó¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡¢2¿Í¤Ï²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¤¥¿¥«¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡Ù¤Î2¿Í¤¬µ¤¤ò¸¯¤¤¡¢Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÀÐ¶¶¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤ÊÆü¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£10·î22Æü¤ÏÈà¤Î64²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤À¡£Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢·Ý¿Í¤é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥¿¥«¤µ¤ó¤ò°Ï¤ó¤ÇÀ¹Âç¤ËÃÂÀ¸Æü²ñ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¹±Îã¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤ÏËãÉÛ¤Î²ñ°÷À©¹âµé¥¯¥é¥Ö¤ÎVIP¥ë¡¼¥à¤Ç³«¤«¤ì¡¢¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀß³ÚÅý¤µ¤ó¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¤µ¤ó¡¢¡Ø¥Ï¥é¥¤¥Á¡Ù¤Îß·ÉôÍ¤¤µ¤ó¡¢´ä°æÍ¦µ¤¤µ¤ó¡¢¡Ø¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ù¤ÎËÙÆâ·ò¤µ¤ó¤ËÌðºî¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ò¤¬°û¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£±ã¤Ë¤Ï·Ý¿Í¤¬¼«¤éÁª¤ó¤À¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»ý»²¤·¡¢¼ã¤¤½÷À¤â¥²¥¹¥È¤Ç¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìë21»þº¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª³«¤¤ÏÌÀ¤±Êý¤ÎÄ«6»þ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñ¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³«ºÅ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ÝÇ½³èÆ°¤ÏµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìðºî¤µ¤ó¤È¿©»ö¤â¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤ÀÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ç°û¼ò¤âÆñ¤·¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³°½Ð¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Î¥¿¥«¤µ¤ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯À¤´Ö¤ÎÌÜ¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤·¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤éÃç´ÖÆâ¤À¤±¤Ç¤Î¾®µ¬ÌÏ¤ÊÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
"Åìµþ¤Î¤ª¾Ð¤¤"¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿ÃË¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Î¤è¤¦¤À¡£