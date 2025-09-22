¡Ô¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»ÒÉ×ºÊ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¡Õ¹Ä¹¡²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÖÇò¡×¤ÇÅ·¹ÄÊÅ²¼¤È¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡¡°ÛÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥á¥ê¥Ï¥ê¡É¤ò±é½Ð
¡¡2025Ç¯9·î19Æü¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º±Ñ¹ñ²¦¤ÎÄï¥¨¥É¥ï¡¼¥É²¦»Ò¤È¥½¥Õ¥£¡¼ÈÞ¤ò¹Äµï¡¦¸æ½ê¤Ç¤Î¤ªÃã¤Ë¾·¤¤¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡£º©ÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥ÇÁ´¿È»Ñ¤ò¸«¤ë¡£Â¾¡¢9Ëü9000±ß¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤Î¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Ê¤É¤â
¡¡º©ÃÌ¤ÎºÝ¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤¬¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÁ´¤ÆÇò¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥¹¥ë¡¼À¸ÃÏ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥«¥é¡¼¤¬¥¥Ã¥Á¥ê´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤·¤¤ÍèµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¥³¡¼¥Ç¤È¤·¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìÃå¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ò¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢ÁÇºà´¶¤ä¿§¤ÎÇ»Ã¸¤¬°ã¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Î¤Ã¤Ú¤ê¤·¤¬¤Á¤Ê¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤â¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÇÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯6·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¸ø¼°Ë¬Ìä¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢´¿·Þ¼°Åµ¤äÈÕ»Á²ñ¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂ¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ê¤É¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¡£
¡¡Çò¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¹½À®¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î4¤Ä¤Î¹ñ¤Î¹ñ´ú¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤â¡¢Çò¤òÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¤â¤Î¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£