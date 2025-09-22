Ë¾ºÎ¶¤¬8Ï¢¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ö·ü¾Þ¶â¡×¤Ï1ÇÔ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Î¤Û¤¦¤¬400Ëü±ßÄ¶¤âÂ¿¤¤¡ª¡©¡¡»ØÄêËÜ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ç¡ÖÀé½©³Ú¤Þ¤Ç¤Ë¤µ¤é¤Ëº¹¤¬³«¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Î»ØÅ¦¤â
¡¡Ë¾ºÎ¶¤¬ÃæÆü¤Þ¤ÇÁ´¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤òÁö¤ê¡¢1º¹¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤¬ÄÉ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤ÎÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡£Ê¿ËëÀª¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡Áè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Àè¾ì½ê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢2²£¹Ë¤¬VÁè¤¤¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ëËÜÍè¤ÎÅÚÉ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎ¾²£¹Ë¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ü¾Þ¶â¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÏÂÀ½²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¤Î´ÇÈÄ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½©¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÎ¯ÀÊ¤ÎÃåÊªÈþ¿Í¡×¡£Çö¼ê¤ÎÃåÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤â
¡¡½©¾ì½ê15Æü´Ö¤Î·ü¾Þ¿½¤·¹þ¤ßÁíËÜ¿ô¤Ï3108ËÜ¡£º£Ç¯1·î¤Î½é¾ì½êÁ°¤Î2955ËÜ¤ò¾å²ó¤ê²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÂç¤ÎÎ¤¿Íµ¤¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç·ü¾Þ¤Î¿½¤·¹þ¤ßÁíËÜ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·²£¹Ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿7·î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¾ì½ê¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î2391ËÜ¤Ç¡¢Ë¾ºÎ¶¤¬¿·²£¹Ë¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î¤Î½Õ¾ì½ê¤Î2152ËÜ¤ò239ËÜ¤â¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ê¤ÎÍýÍ³¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Ø¤ÎÎÏ»Î»ØÄêËÜ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¡£º£Ç¯¤Î½é¾ì½ê¤Ç¤Ï¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºòÇ¯9·î¤Î½©¾ì½ê¤ËÈæ¤Ù¤Æ300ËÜÁý¤¨¤¿¤¬¡¢ÎÏ»Î»ØÄê¤Ç¤Ï¹Ë¼è¤ê¤Î¶×ºù¤¬223ËÜ¤È¥È¥Ã¥×¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï2°Ì¤Î209ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬½é¾ì½ê¤Ç¶×ºù¤¬5¾¡10ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤¹¤È¡¢½Õ¾ì½ê¤Ç¤Ï¿·²£¹Ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¤Î157ËÜ¤òÈ´¤¤¤ÆÂç¤ÎÎ¤¤¬164ËÜ¤ÈµÕÅ¾¡£Âç¤ÎÎ¤¤¬¹Ë¼è¤ê¤ËÄ©¤ó¤À5·î¤Î²Æ¾ì½ê¤Ç¤ÏÎÏ»Î»ØÄê¤¬310ËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢2ÈÖ¼ê¤ÎË¾ºÎ¶¤Î158ËÜ¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡×
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬¿·²£¹Ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï287ËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢1Ç¯Á°¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Î2ÇÜ¡Ê124ËÜ¡ËÄ¶¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î½©¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæµÙ¾ì¤¬Â³¤¤¤¿Ë¾ºÎ¶¤Ï124ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÎÏ»Î»ØÄê¤Ç¤Ï344ËÜ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊ¤¤·¤Æ·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ»ØÄê¡Ê326ËÜ¡Ë¤ò¸Ä¿Í»ØÄê¤¬¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë
1ÇÔ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Î¤Û¤¦¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿³Û¤ÏÂ¿¤¤
¡¡¤Þ¤µ¤Ë°Û¾ï»öÂÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë°ì¶Ë½¸Ãæ¤À¡£½éÆü¤Î·ë¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¤ÎÎ¤ÂÐ°ÂÀÄ¶Ó¤Î°ìÈÖ¤Ë¤Ï53ËÜ¤Î·ü¾Þ´ú¤¬ÅÚÉ¶¤ò²ó¤Ã¤¿¡£·ë¤ÓÁ°¤ÎË¾ºÎ¶¡Ý¶ÌÏÉÀï¤Ï26ËÜ¡£2ÆüÌÜ¤Î·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤ÎË¾ºÎ¶¡Ý¹â°ÂÀï¤¬48ËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ·ë¤ÓÁ°¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡Ý¶ÌÏÉ¤Ï32ËÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3ÆüÌÜ¤Î·ë¤Ó¤ÎÂç¤ÎÎ¤¡Ý°¤±ê¤Ï50ËÜ¡ÊË¾ºÎ¶¡ÝÇìºùË²¤Ï24ËÜ¡Ë¤â¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡4ÆüÌÜ°Ê¹ß¡¢ÃæÆü¤Þ¤Ç¤ËÂç¤ÎÎ¤¤Î¼èÁÈ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿·ü¾Þ¤ÎÁíËÜ¿ô¤Ï347ËÜ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ±¤¸´ü´Ö¤ÎË¾ºÎ¶¤Î°ìÈÖ¤ÎÁíËÜ¿ô¤Ï242ËÜ¤ÈÅìÀ¾¤Î²£¹Ë¤ÇÃæÆü¤Þ¤Ç¤Ë100ËÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï4ÆüÌÜ¤ËÇìºùË²¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤½¤Î°ìÈÖ¤Î33ËÜ¤Î·ü¾Þ¤Ï¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â8Ï¢¾¡¤ÎË¾ºÎ¶¤Î242ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢7¾¡1ÇÔ¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤¬314ËÜ¤ÈÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¡£ÊÌ¤Î¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö·ü¾Þ¶â¤Ï1ËÜ7Ëü±ß¡£ÁêËÐ¶¨²ñ¤¬¼ê¿ôÎÁ¡Ê¼èÁÈÉ½·ÇºÜÎÁ¡¢¾ìÆâÊüÁ÷ÎÁ¡Ë¤È¤·¤Æ1Ëü±ß¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ê6Ëü±ß¤ò¾¡¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£½¾Íè¤Ï¼ê¼è¤ê¤¬3Ëü±ß¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î3Ëü±ß¤ÏÀÇ¶â¤ä°úÂà¸å¤ÎÉ¬Í×·ÐÈñ¤Î¤¿¤á¤ËµëÎÁ¤È¤ÏÊÌ¸ýºÂ¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Î5·î¾ì½ê¤«¤é¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÎÏ»Î¤¬¼èÁÈ¸å¤Ë¸½¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë·ü¾Þ¶â¤¬3Ëü±ß¤«¤é1Ëü±ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê¤Ï¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬ÃæÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸½¶â¤Î³Û¤Ï¡¢ÀèÇÚ²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶¤è¤ê72Ëü±ß¤âÂ¿¤¤¡£ÎÏ»Î¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ë6Ëü±ß¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤Îº¹¤Ï400Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡º£¾ì½ê¤Ï·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ»ØÄê¤¬326ËÜ¡¢·ë¤ÓÁ°¤Î°ìÈÖ»ØÄê¤¬140ËÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÎ¾²£¹Ë¤Ë·ü¾Þ¤¬½¸Ãæ¡£¤·¤«¤â¸Ä¿Í»ØÄê¤Ç¤ÏÂç¤ÎÎ¤344ËÜ¡¢Ë¾ºÎ¶124ËÜ¤ÈÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Î¾²£¹Ë¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢Àé½©³Ú¤Þ¤Ç¤Ë2¿Í¤Îº¹¤Ï¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï¼«¿È¤Î½éÆü¤«¤é¤ÎÏ¢¾¡µÏ¿¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊºòÇ¯11·î¤Î6Ï¢¾¡¤¬ºÇ¹â¡Ë¡£·ü¾Þ¤Ï¿Íµ¤¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²£¹Ë¾º¿Ê¸å¡¢½é¤Î»òÇÕ¤òÊú¤¯¤³¤È¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤Ø¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£