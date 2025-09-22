夫からの、突然の“経済的DV”…生活費は半額、連絡は無視。妻の絶望【ママリ】

夫との連絡が途絶え、生活費も大幅に減らされた…！

意味がわかりません…。

夫と2日間連絡が取れていない状態です。

（既読はつくけど返信はない、電話も出ない）

洗濯物などがあるので夜中に帰ってきた形跡はあります。

それでも私と顔を合わせないようにしているのか朝にはいません。

生活費をもらってやりくりしている専業主婦なのですが、今今月の生活費の振り込みがありました。

それがいつもは15万なのに8万でした。

今月は児童手当分＋で18万のはずなのに……。

今がわからなくてLINEしても返事はありません。

義母にも昨日から連絡とってもらっていますがそっちにも返事はありません。

本当困ります。お金がないとかの理由ではなく、渡すべき金額くれないことが私はありえないと思っています。

先月も「支払いが…」と2万減額されていました。

今月はもらうはずの金額から10万も減らされています。

どうすればいいですかね…連絡も取れないんじゃどうすることもできません……。

義母に会いに行って話をしてきた方が良いでしょうか…。 出典：

夫婦での連絡はお互いのタイミングが合わなさ過ぎて1日程度時間が空いてしまうこともあるかもしれません。それでも一緒に暮らしていればどこかで顔を合わせますし、全くの音信不通になることは少ないかも…。この記事では、夫と2日ほど連絡が取れず、しかも生活費を無断で大幅に減額されたという投稿を紹介します。投稿者は専業主婦ですが、ある日夫と連絡が取れなくなり、夫から振り込まれた生活費も急に半額ほどに減らされ困惑しています。

ある日から2日も夫と連絡が取れず困っているという投稿者さん。夫の実家に連絡をするも、そちらも夫とは連絡が取れないようで打つ手がなく悩んでいます。



また、投稿者さんは専業主婦として頑張っているようですが、経済基盤である夫からの生活費がいきなり半額程度に減らされ、こちらも驚愕しています。すぐに生活に困るというわけではなさそうですが、全く夫と連絡が取れないことにどうすればいいのか戸惑っています。

夫の行動にさまざまな意見が…

理由も不明で連絡を絶った投稿者さんの夫には、さまざまな意見が寄せられました。

既読になるってことは生存確認はできてるんですね！

お金の件で気まずいから避けてるんですかね…

理由を教えてくれないと困りますよね。

旦那さんに、「義母に相談しに行きます。」とか「連絡取れないなら会社に電話します。」ってLINEしてみたらどうでしょうか。さすがに焦るんじゃないかなぁ… 出典：

義理の実家に行って話してお金はもらえるのですか？

私ならまずは実家に話します。



10万も足りないって…😭

今後の生活、不安じゃないですか？



私なら保育園探したり働き場所を探したりします。

何か働けない理由があるのですか？



私は子ども2歳で保育園に受かり、預けて働いています。

1歳は待機児童でした。



児童手当が世帯主振込なの、どうにかならないのかといつも思います😔 出典：

現状の打開策として義実家に相談や、夫の勤め先に連絡をすることを夫自身に伝えるという方法を提案してくれた意見がありました。



また、今後、同じようなことがあれば経済的にも不安感が募りますし、働けない理由がないなら投稿者自身も経済的に自立しておくといいのでは、というアドバイスも。



夫・妻のどちらが働くのか、どちらも働くのかなど家族の形はさまざまですが、経済的な不安は気持ちを重くしてしまうもの。夫からの返信や言葉がなければ投稿者さんの心の安心のためにもいろいろな道を見つけていくのは良いかもしれませんね。



ただ、どんな事情があるにせよ、まずは夫から居場所と健康について、そして事情をしっかりと伝えて欲しいですね。

