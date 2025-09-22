「外でもほかほかごはん」「朝のスープがまだ熱い」使ってわかった保温弁当箱＆フードジャーおすすめ5選
朝晩は冷え込む時期になり、冷たい食事に飽き始める初秋。「温かいごはん」や「ほっとするスープ」が欲しくなる季節だ。そんなときに活躍するのがなのが“マイ保温容器”。種類は豊富だが、「サイズ感」「洗いやすさ」「保温力」に注目すして、自分に合った一品を見つけてほしい。
【画像】「“外でもアツアツ”が叶う」人気で選ぶ 保温弁当箱＆スープジャー5選
■具だくさんもOK！食べごたえ満点の“スープ専用”広口ジャー
[象印] スープジャー 400ml SW-KA40-CM
シンプルなデザインと確かな保温力で人気の象印スープジャー。容量は400mlと“大きめ茶碗サイズ”で、具だくさんスープやシチューにもたっぷり入る。広口設計は具材を入れやすく、食後の洗浄もラク。保温だけでなく保冷にも対応するので、夏場は冷静スープを入れても◎。1年を通して活躍する。
【口コミで人気の理由】
・容量400mlで食べ応えのあるサイズ
・広口で入れやすく洗いやすい
・高い保温・保冷性能
【レビューから見るおすすめタイプ】
ランチに温かいスープを取り入れたい社会人や学生
[SANTECO] 真空断熱 スープジャー 500ml
500mlの大容量サイズで、スープはもちろんカレーや丼ものも持ち歩ける万能モデル。真空断熱構造によりしっかり保温・保冷ができ、専用スプーンとバッグも付属しているので使い勝手も抜群。シンプルでおしゃれなデザインは男女問わず人気で、部活やピクニック、在宅ランチにも役立つ。
【口コミで人気の理由】
・大容量500mlで食べ応え十分
・真空断熱構造で高い保温力
・スプーン＆専用バッグ付き
【レビューから見るおすすめタイプ】
お弁当をひとつで済ませたい社会人や学生
カレーや丼ものを温かいまま食べたい人
■ランチが崩れずキレイに！ごはんとおかずを分けて詰められるタイプ
[Miflaier] ステンレス保温弁当箱
ご飯とおかずをしっかり分けられる多層式タイプは、たくさん食べたい人にぴったり。保温性のあるステンレス構造で、昼でもご飯がふんわり温かいまま食べられる。さらに漏れ防止設計がされているため、カレーや煮物など汁気のあるおかずも安心。容量が大きいのに軽量なのも好評だ。
【口コミで人気の理由】
・ご飯とおかずを分離できる多層式
・保温性のあるステンレス構造
・漏れ防止設計で安心
【レビューから見るおすすめタイプ】
毎日しっかりお弁当を食べたい社会人や学生
部活後や外勤の日にあたたかいご飯を食べたい人
サーモス 保温弁当箱 DBQ-502 MTBK
約1合のご飯が入る保温容器とおかず容器がセットになった人気モデル。専用ポーチ付きで持ち運びも簡単、サーモスならではの高い保温力で昼まで温かいご飯が楽しめる。シンプルなマットブラックのデザインはビジネスシーンにも自然に馴染み、毎日使いやすい。
【口コミで人気の理由】
・約1合のご飯をしっかり保温できる
・おかず容器＆専用ポーチ付き
・サーモスの確かな保温力
【レビューから見るおすすめタイプ】
温かいご飯をきちんと楽しみたい社会人や学生
仕事や塾など外出時間が長い人
■レンジ不要！朝仕込んで“お昼にできたて”が楽しめる調理機能つき
[MITORI］ 2段式 コロナ感染抑える高速弁当箱炊飯器 0.5-1.5合
その場で炊飯や温めなど調理ができると人気のお弁当箱。炊飯・蒸し料理・温めの3役をこなし、最大1.5合までの炊飯に対応。上段でおかずを蒸したり温めたりできるため「お昼に炊きたてご飯が食べられて感動した」というレビューも見られる。コンパクトながら実用性が高く、車中泊やオフィスでのランチ、残業時のや食づくりにも活躍。ひとり暮らしや自炊初心者にとって頼れる一台だ。
【口コミで人気の理由】
・炊飯・蒸し・温めの1台3役
・0.5〜1.5合まで対応の2段式設計
・コンパクトで持ち運びしやすい
【レビューから見るおすすめタイプ】
職場で出来たての食事を楽しみたい人
車中泊や自宅で手軽に調理を楽しみたい人
これから寒くなる季節に向けて、保温性のある容器は欠かせない存在だ。保温力やサイズ感、洗いやすさなど、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切。温かいスープやご飯を持ち歩けば、外食の回数も減って節約にもつながる。口コミでも「一度使うと手放せない」と好評のアイテムが多く、寒い季節のランチに強い味方になってくれる。
【画像】「“外でもアツアツ”が叶う」人気で選ぶ 保温弁当箱＆スープジャー5選
■具だくさんもOK！食べごたえ満点の“スープ専用”広口ジャー
[象印] スープジャー 400ml SW-KA40-CM
シンプルなデザインと確かな保温力で人気の象印スープジャー。容量は400mlと“大きめ茶碗サイズ”で、具だくさんスープやシチューにもたっぷり入る。広口設計は具材を入れやすく、食後の洗浄もラク。保温だけでなく保冷にも対応するので、夏場は冷静スープを入れても◎。1年を通して活躍する。
・容量400mlで食べ応えのあるサイズ
・広口で入れやすく洗いやすい
・高い保温・保冷性能
【レビューから見るおすすめタイプ】
ランチに温かいスープを取り入れたい社会人や学生
[SANTECO] 真空断熱 スープジャー 500ml
500mlの大容量サイズで、スープはもちろんカレーや丼ものも持ち歩ける万能モデル。真空断熱構造によりしっかり保温・保冷ができ、専用スプーンとバッグも付属しているので使い勝手も抜群。シンプルでおしゃれなデザインは男女問わず人気で、部活やピクニック、在宅ランチにも役立つ。
【口コミで人気の理由】
・大容量500mlで食べ応え十分
・真空断熱構造で高い保温力
・スプーン＆専用バッグ付き
【レビューから見るおすすめタイプ】
お弁当をひとつで済ませたい社会人や学生
カレーや丼ものを温かいまま食べたい人
■ランチが崩れずキレイに！ごはんとおかずを分けて詰められるタイプ
[Miflaier] ステンレス保温弁当箱
ご飯とおかずをしっかり分けられる多層式タイプは、たくさん食べたい人にぴったり。保温性のあるステンレス構造で、昼でもご飯がふんわり温かいまま食べられる。さらに漏れ防止設計がされているため、カレーや煮物など汁気のあるおかずも安心。容量が大きいのに軽量なのも好評だ。
【口コミで人気の理由】
・ご飯とおかずを分離できる多層式
・保温性のあるステンレス構造
・漏れ防止設計で安心
【レビューから見るおすすめタイプ】
毎日しっかりお弁当を食べたい社会人や学生
部活後や外勤の日にあたたかいご飯を食べたい人
サーモス 保温弁当箱 DBQ-502 MTBK
約1合のご飯が入る保温容器とおかず容器がセットになった人気モデル。専用ポーチ付きで持ち運びも簡単、サーモスならではの高い保温力で昼まで温かいご飯が楽しめる。シンプルなマットブラックのデザインはビジネスシーンにも自然に馴染み、毎日使いやすい。
【口コミで人気の理由】
・約1合のご飯をしっかり保温できる
・おかず容器＆専用ポーチ付き
・サーモスの確かな保温力
【レビューから見るおすすめタイプ】
温かいご飯をきちんと楽しみたい社会人や学生
仕事や塾など外出時間が長い人
■レンジ不要！朝仕込んで“お昼にできたて”が楽しめる調理機能つき
[MITORI］ 2段式 コロナ感染抑える高速弁当箱炊飯器 0.5-1.5合
その場で炊飯や温めなど調理ができると人気のお弁当箱。炊飯・蒸し料理・温めの3役をこなし、最大1.5合までの炊飯に対応。上段でおかずを蒸したり温めたりできるため「お昼に炊きたてご飯が食べられて感動した」というレビューも見られる。コンパクトながら実用性が高く、車中泊やオフィスでのランチ、残業時のや食づくりにも活躍。ひとり暮らしや自炊初心者にとって頼れる一台だ。
【口コミで人気の理由】
・炊飯・蒸し・温めの1台3役
・0.5〜1.5合まで対応の2段式設計
・コンパクトで持ち運びしやすい
【レビューから見るおすすめタイプ】
職場で出来たての食事を楽しみたい人
車中泊や自宅で手軽に調理を楽しみたい人
これから寒くなる季節に向けて、保温性のある容器は欠かせない存在だ。保温力やサイズ感、洗いやすさなど、自分のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切。温かいスープやご飯を持ち歩けば、外食の回数も減って節約にもつながる。口コミでも「一度使うと手放せない」と好評のアイテムが多く、寒い季節のランチに強い味方になってくれる。