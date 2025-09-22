Á°ÅÄ·òÂÀ¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹3AºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡¡5²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç6¾¡ÌÜ¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÅê¤²¤ë»þ¤Ï¤³¤Î´é¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì±£¤·¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡þ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥° ¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó2-1¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¡á¥»¡¼¥ì¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î»±²¼3A¥¹¥¯¥é¥ó¥È¥ó¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¤¬¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»±²¼¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5²ó82µå¤òÅê¤²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤«¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼ÂÇÀþ¤ò¤ï¤º¤«7µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢2²ó¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô6¿Í¡¢Ìµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
3²ó¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥«¥»¥Ó¥Ã¥ÁÁª¼ê¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¥Ã¥¯Áª¼ê¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯Áª¼ê¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï1¥¢¥¦¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÃå¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¤³¤Î²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
4²ó¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£5²ó2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç3¥¢¥¦¥È¡£5²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï5²ó82µå¤òÅê¤²¤ÆÈï°ÂÂÇ2¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢Í¿»Íµå2¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£º£µ¨6¾¡ÌÜ¤òµó¤²6¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï5.40¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¸å¡¢Á°ÅÄÅê¼ê¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥×¥ì¡¼¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï 5²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤ºÅê¤²¤ë»þ¤Ï¤³¤Î´é¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£