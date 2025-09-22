ヴェゼル e:HEV RSはデザインと走りを磨き、スポーティさを追求

ホンダ・ヴェゼルe:HEV RS｜Honda Vezel e:HEV RS

上質で爽快な走り、広々とした室内空間と使い勝手の良さで好評を得ているコンパクトSUV「ヴェゼル」に、新グレード「e:HEV RS」が追加設定される。グランドコンセプトを「URBAN SPORT VEZEL（アーバン スポーツ ヴェゼル）」とし、デザインと走りを磨き、スポーティさが追求されたグレードだ。

エクステリアは専用のフロントグリルやRSエンブレム、前後バンパーモールディングなどを採用することで、ロー＆ワイドなフォルムを実現。ひと目でスポーティさが伝わるデザインが特徴だ。

ブラックを基調としたインテリアには、レッドのアクセントを随所にあしらったほか、ラックス スエードを使用した専用のコンビシートを採用。

ホンダ・ヴェゼルe:HEV RS｜Honda Vezel e:HEV RS

ホンダ・ヴェゼルe:HEV RS｜Honda Vezel e:HEV RS

走行性能については、e:HEV RS専用のローダウンサスペンションの採用や、電動パワーステアリングの専用チューニングにより、走る愉しさがさらに追求されている。

また、全高を1545mmに抑えることで、都市部などに多い一般的な機械式立体駐車場に入庫することが可能になったのも注目。先代のヴェゼルRSにはなかった4WDを初めて設定し、幅広いニーズに応えられるのも美点だ。

ヴェゼルe:HEV RSのボディカラーは、プラチナホワイト・パール、スレートグレー・パール、クリスタルブラック・パール、プレミアムクリスタルレッド・メタリック、シーベッドブルー・パールの5色が設定される予定だ。

INFORMATION

VEZEL先行情報サイト

https://www.honda.co.jp/VEZEL/webcatalog/type/ehev_rs/