お笑いコンビ「ますだおかだ」の増田英彦（55）が22日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。相方・岡田圭右（56）について語った。

「東京と大阪でどんな感じで仕事してるの？」と質問した司会の高田文夫に近況を報告しながら「コンビでラジオさせてもらってる。TOKYO FMでラジオさせてもらってます」と話した増田。コンビでパーソナリティーを務めるTOKYO FM「サントリーウエルネス presents ますだおかだのココキク！〜心に効くかもしれない話〜」（土曜前11・00）について語り出した。

「FMなんで音楽が多い」として「“オープニングのトーク1分でお願いします”って言われる」と説明。「ウチの相方が相づちがうるさい。うるさいだけじゃなくて最近相づちが長い」と岡田に対する“不満”を漏らした。

「僕も最近あった面白い話しをしようと」トークを切り出すも、相づちで“岡田節”が炸裂して「話が前に進まない」のだという。「いつもしゃべり終わる前に、それでは最初の1曲目ですって。しゃべれたことがないんです」と明かして笑いを誘っていた。