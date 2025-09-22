¡ÖSM½÷²¦ÍÍ¡×¤Ï¿¦¶ÈÍó¤Ë²¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡Àµ²ò¤ËÍµÈ¹°¹Ô¡ÖÇ¼ÆÀ¡ª¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬21Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡ÊÆüÍË¿¼Ìë0¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤òÊç¤ê¤½¤Î²óÅú¤ò¥¯¥¤¥º¤È¤·¤Æ½ÐÂê¡£ÍµÈ¤é½Ð±é¼Ô¤¬²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÖSM½÷²¦ÍÍ¡×7¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¿¦¶ÈÍó¤Ë¤Ï²¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡£4¿Í¤Ï²ñ¼Ò°÷¡¦¼«±Ä¶È¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î²óÅú3¤Ä¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö°û¿©Å¹¡×¡Ö²Î¼ê¡Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡×¤ÈÁ´¤Æ¤ÎÀµ²ò¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿ÍµÈ¡£¡ÖÇ¼ÆÀ¡ª¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡ªÊ¹¤¤¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£