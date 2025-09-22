¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡¸õÊä¼Ô5¿Í¤ÎËÜ³ÊÏÀÀï¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Î©¤Á²ñ¤¤±éÀâ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·è°Õ¸ì¤ë¡¡¾®ÎÓ»á¡¦ÌÐÌÚ»á¡¦ÎÓ»á¡¦¹â»Ô»á¡¦¾®Àô»á
¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤¬¤¤ç¤¦¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢5¿Í¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÏÀÀï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤ÈÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢¤½¤·¤Æ¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5¿Í¤Ï¸á¸å¡¢°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Î©¤Á²ñ¤¤±éÀâ²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê50¡Ë
¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ò´Þ¤á¤¿¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£ÀÇÎ¨¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ´ÖÁØ¤ä¸½ÌòÀ¤Âå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¯ÀÇÀ©²þ³×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÐÌÚÉÒ½¼ Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ï¼¡¤Î»þÂå¤òÃ´¤¦¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼ê¿Íºà¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£³ÕÎ½¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï10ºÐ¼ãÊÖ¤é¤»¤Þ¤¹¡£3³ä¤Ï½÷À¤òÅÐÍÑ¤·¤Þ¤¹¡×
¾®ÎÓ»á¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤Î½êÆÀ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á½êÆÀÀÇ¤Î²þ³×¤ò¡¢ÌÐÌÚ»á¤ÏÅÞ¤äÀ¯ÉÜ¤Ç½÷À¤ä¼ã¼ê¤òÀÑ¶ËÅÐÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë
¡ÖÊ¬¸ü¤¤Ãæ´ÖÁØ¤òÆüËÜ¤Ë¼è¤êÌá¤¹¡£2040Ç¯Âå¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¶¯¤¤·ÐºÑ¤È¶¯¤¤¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÔÄøÉ½¤òºî¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡×
ÎÓ»á¤Ï¶¯¤¤·ÐºÑ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·×²èÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡¢ËëËö¤Î»Ö»Î¡¦ºäËÜÎ¶ÇÏ¤Î¸ÀÍÕ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê64¡Ë
¡Ö¡ØÆüËÜ¤òº£°ìÅÙ¡¢ÀöÂõ¤¤¤¿¤·¿½¤·¸õ¡Ù¡£¹â»ÔÁáÉÄ¡¢¤³¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤·ÐºÑ¡¢¶¯¤¤¹ñÅÚ¡¢°ÂÁ´¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼¡À¤Âå¤ËÁ÷¤ë¤È·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¾®Àô»á¤ÏÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê44¡Ë
¡Ö¡ÊÊª²Á¹âÂÐºö¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ê¤É¡Ë¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞ¤ËÉý¹¤¯À¯ºö¶¨µÄ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Í¿ÌîÅÞ¹ç°Õ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÅØÎÏ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
Åê³«É¼¤ÏÍè·î4Æü¤Ç¤¹¡£
